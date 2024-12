FC Bayern München: "So ist mein Plan!" Thomas Müller verkündet Zukunftsentscheidung

Thomas Müller vom FC Bayern München wird seine Karriere nach der laufenden Saison noch nicht beenden. Diese Entscheidung verkündete der 34-Jährige ...

Thomas Müller vom FC Bayern München wird seine Karriere nach der laufenden Saison noch nicht beenden. Diese Entscheidung verkündete der 34-Jährige am Dienstag.

"Ich will auf jeden Fall über 2024 hinaus ein Jahr weiterspielen. So ist zumindest mein Plan. Ich habe weiter Spaß daran, auf dem Platz zu stehen - ich hoffe, das sieht man", sagte Müller der Sport Bild.

Der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft nach dieser Saison aus. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wollen auch die Münchner mit dem FCB-Urgestein verlängern. Gespräche sollen diesbezüglich zeitnah stattfinden.

Müller zählt in der laufenden Saison unter Trainer Thomas Tuchel selten zur Startelf. Trotzdem kam der Offensivspieler bislang in 14 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er zwei Tore und fünf Vorlagen beisteuerte.

"Dass es mich ärgert, wenn ich nicht auf dem Platz stehe, ist auch klar", sagte Müller, zeigte aber auch Verständnis: "Wir haben aktuell bei uns in der Offensive fast ein Überangebot an Qualitätsspielern. Da muss jeder manchmal schlucken."

Der Weltmeister von 2014 spielt seit 23 Jahren für die Bayern. Für die Profis des deutschen Rekordmeisters absolvierte er bislang 768 Pflichtspiele. Müllers Ausbeute: 279 Tore und 266 Assists.