Testspiel-Ärger bei Borussia Mönchengladbach: Premier-League-Team schickt U21 auf den Platz

Großer Ärger bei Borussia Mönchengladbach: Der -Bundesligist wollte zum Abschluss seines Trainingslagers in Bayern ein Testspiel gegen Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town bestreiten, doch stattdessen schickten die Engländer in Heimstetten am Freitagnachmittag ihre U21-Auswahl aufs Feld.

"Wir haben ein tolles Trainingslager absolviert und wollten die Woche mit einem Test gegen eine gute englische Mannschaft abrunden. Dass Ipswich Town sich nun aufgrund ihrer personellen Probleme nicht an die vertraglichen Vereinbarungen hält, enttäuscht uns sehr und macht uns auch wütend", sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus.

Der fünfmalige deutsche Meister hatte sich kurzfristig noch um einen anderen Gegner bemüht. Das war aber in der Kürze der Zeit nicht mehr möglich, "so dass uns keine andere Möglichkeit bleibt, als das Beste aus der Situation zu machen", sagte Virkus. Die Fans erhielten ihre Ticketpreise zurück.

Am Samstag (13.30 Uhr) hat Ipswich in Kufstein ein weiteres Spiel gegen Europa-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim vereinbart.