Der 31. Spieltag wird mit der Begegnung zwischen Werder Bremen und St. Pauli abgeschlossen. SPOX verrät Euch, wer die Partie live überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 27. April, treffen im Rahmen des 31. Spieltags der Fußball-Bundesliga der SV Werder Bremen und der FC St. Pauli aufeinander. Während die Bremer weiterhin um die Qualifikation für internationale Wettbewerbe kämpfen, haben die Gäste aus Hamburg den Klassenerhalt fest im Blick und streben an, diesen vorzeitig zu sichern. Anpfiff der Partie im Weserstadion in Bremen ist um 17:30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

SV Werder Bremen vs. FC St. Pauli heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

In dieser Saison liegen die Übertragungsrechte für die Partien am Sonntag bei DAZN. Daher wird die Partie zwischen Werder und Pauli live und exklusiv nur beim Streamingdienst zu sehen sein.

DAZN beginnt um 17.00 Uhr mit den Vorberichten, Interviews und Analysen. Dabei schickt DAZN folgendes Personal an den Start:

Moderatorin: Lena Cassel

Lena Cassel Kommentator: Max Siebald

Max Siebald Expertin: Turid Knaak

Turid Knaak Reporter: Tobi Wahnschaffe

Im linearen Pay-TV wird die Partie auf DAZN 1 übertragen. Im Livestream seht ihr Werder Bremen vs. St. Pauli über die DAZN-App oder den Browser.

Eine Übertragung im Free-TV wird es heute nicht geben.

SV Werder Bremen vs. FC St. Pauli heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: SV Werder Bremen vs. FC St. Pauli

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 31

Datum: Sonntag, 27. April 2025

Uhrzeit: 17.30 Uhr

Ort: Weserstadion (Bremen)

TV & Livestream: DAZN 1, DAZN

SV Werder Bremen vs. FC St. Pauli heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 31. Spieltag