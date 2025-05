In der 3. Liga hat der SV Sandhausen heute Hansa Rostock zu Gast. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier!

Am heutigen Samstag, dem 3. Mai, geht es ab 14 Uhr mit dem SV Sandhausen und Hansa Rostock rund. Sandhausen hat Heimrecht, dementsprechend wird im GP Stadion am Hardtwald gespielt.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

SV Sandhausen vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream?

Die 3. Liga wird von MagentaSport übertragen. Wenn Ihr Sandhausen vs. Rostock sehen möchtet, müsst Ihr also beim Streamingdienst der Telekom vorbeischauen. Die Wahl habt Ihr dort zwischen der Konferenz und dem Einzelspiel, bei letzterer Option ist dieses Duo am Start:

Kommentar: Oskar Heirler

Moderation: Alexander Küpper

MagentaSport könnt Ihr im Pay-TV und im Stream über App und Website empfangen, allerdings benötigt Ihr für den Dienst ein Abonnement.

Dieses könnt Ihr Euch sparen, wenn Ihr auf OneFootball vorbeischaut. Dort kann die Magenta-Übertragung gegen eine einmalige Gebühr freigeschaltet werden.

Sandhausen vs Hansa Rostock heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: SV Sandhausen vs. Hansa Rostock

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 36. Spieltag

Datum: 3. Mai

Uhrzeit: 14 Uhr

Ort: GP Stadion am Hardtwald (Sandhausen)

TV & Livestream: MagentaSport, OneFootball

3. Liga: Die Tabelle vor dem 36. Spieltag