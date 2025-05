SV Elversberg vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel der Relegation für die Bundesliga im TV und Livestream?

In der Bundesliga-Relegation kommt es heute zum Rückspiel zwischen Elversberg und Heidenheim. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Duell live zeigt.

Die SV Elversberg trifft am heutigen Montag, den 26. Mai, in der Bundesliga-Relegation auf den 1. FC Heidenheim. Das Rückspiel wird um 20.30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg angepfiffen.

Das Rückspiel am vergangenen Donnerstag in Heidenheim endete 2:2. Welches Team verlässt den Rasen heute als Sieger und darf somit in der kommenden Saison in der Bundesliga antreten?

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

SV Elversberg vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV sehen

Die Partie zwischen Elversberg und Heidenheim könnt Ihr heute live und in voller Länge im Free-TV sehen! Auf SAT.1 beginnen die Vorberichte zum Spiel um 19.50 Uhr. Den kostenlosen Livestream des Privatsenders findet Ihr auf Joyn, ran.de und in der ran-App.

Darüber hinaus zeigt heute Sky das Relegationsspiel im TV und Livestream. Auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und auf Sky Sport Top Event startet die Übertragung der Begegnung um 20.00 Uhr. In der Sky-Go-App und auf WOW seht Ihr alternativ den Livestream des Pay-TV-Senders.

Liveticker von SPOX

SPOX begleitet das Relegationsspiel zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Heidenheim für Euch im Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde des Rückspiels. Auf der SPOX-Homepage findet Ihr den Liveticker des Spiels.

Anstoßzeit

