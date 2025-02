SV Darmstadt 98 vs. FC Schalke 04 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga im TV und Livestream?

In der 2. Bundesliga gastiert heute Schalke 04 beim SV Darmstadt 98. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Duell live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 23. Februar, kommt es in der 2. Bundesliga zum Duell zwischen dem SV Darmstadt 98 und Schalke 04. Die Begegnung am 23. Spieltag startet um 13.30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Darmstadt vs. Schalke 04 heute live im TV und Livestream:

Sky zeigt das Duell zwischen dem SV Darmstadt 98 und Schalke 04 heute live im TV und Livestream. Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) beginnen die Vorberichte zum Spiel um 13.00 Uhr. Als Kommentator des Spiels ist Dominik Müller im Einsatz. Sky überträgt die Begegnung alternativ in der Konferenz, die Ihr auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event findet.

Als Sky-Kunden habt Ihr zudem die Möglichkeit das Zweitligaspiel im Livestream zu verfolgen. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

Zu guter Letzt seht Ihr die Partie zwischen dem SV Darmstadt 98 und Schalke 04 auf OneFootball. Dort könnt Ihr die Übertragung von Sky als Einzelstream verfolgen.

Darmstadt vs. Schalke 04 heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: SV Darmstadt 98 vs. Schalke 04

SV Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 23

Datum: 23. Februar

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt TV & Livestream: Sky, WOW, OneFootball

Darmstadt vs. Schalke 04 heute live: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag