Sturm Graz vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League 8. Spieltag im TV und Livestream?

Ihr wollt wissen, wer das CL-Spiel zwischen Sturm Graz und RB Leipzig heute live zeigt? Wir klären Euch auf!

Am letzten Spieltag der CL-Ligaphase ist RB Leipzig heute (Mi., 29. Januar) bei Sturm Graz zu Gast. Ab 21 Uhr geht es im Wörthersee-Stadion (Klagenfurt) rund.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Sturm Graz vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Alle Mittwochsspiele der Königsklasse werden exklusiv von DAZN übertragen - und da heute Mittwoch ist, könnt Ihr also auch Graz vs. Leipzig beim kostenpflichtigen Streamingdienst sehen. Um 19.30 Uhr beginnen die Vorberichte, dieses Team ist am Start:

Kommentator: Uwe Morawe

Reporter: Tobi Wahnschaffe

In Österreich wird der Spaß ebenfalls ausgestrahlt, und zwar bei Canal+. Auch hierfür müsst Ihr zahlen.

Sturm Graz vs. RB Leipzig heute live: Die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream

Begegnung: Sturm Graz vs. RB Leipzig

Sturm Graz vs. RB Leipzig Wettbewerb: Champions League

Spieltag: 8. Spieltag der Ligaphase

Datum : Mi., 29. Januar

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Wörthersee-Stadion (Klagenfurt)

TV & Livestream: DAZN (Deutschland), Canal+ (Österreich)

Sturm Graz vs. RB Leipzig heute live: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag