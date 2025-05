Der FC St. Pauli empfängt heute am Millerntor den VfB Stuttgart. Wo Ihr die Partie im Livestream und TV verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag, 3. Mai, trifft das Team von Sebastian Hoeneß auswärts auf den FC St. Pauli. Die Schwaben sind komplett außer Form. Zwar konnte man das Finale im DFB-Pokal erreichen, doch in der Bundesliga gelang in den letzten zehn Spielen nur ein Sieg. Die Kiezkicker auf der anderen Seite sind seit vier Partien ungeschlagen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

St. Pauli vs. VfB Stuttgart heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag im TV und Livestream?

Samstags läuft die Bundesliga wie gewohnt bei Sky, St. Pauli gegen Stuttgart könnt Ihr sowohl in der Konferenz als auch als Einzelspiel ansehen. Die Konferenzschaltung findet Ihr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga, die Einzelübertragung wird auf Sky Sport Bundesliga 5 übertragen.

Den Livestream gibt es in der App Sky Go und bei WOW. Auch für diese beiden Optionen müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

St. Pauli vs. VfB Stuttgart heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: St. Pauli vs. VfB Stuttgart

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 32

Datum: 3. Mai 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Millerntor Stadion (Hamburg)

TV & Livestream: Sky, WOW

St. Pauli vs. VfB Stuttgart heute live: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag