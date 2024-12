In der 2. Rundes des DFB-Pokals kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen St. Pauli und Schalke 04. Doch wer zeigt / überträgt das Duell live im TV ...

In der 2. Rundes des DFB-Pokals kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen St. Pauli und Schalke 04. Doch wer zeigt / überträgt das Duell live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Dienstag, den 31. Oktober, kommt es in der 2. Runde des DFB-Pokals zu der Begegnung zwischen St. Pauli und Schalke 04. Die Partie beginnt um 18.00 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburg-St. Pauli.

Schon in der ersten Pokalrunde bekam es Schalke 04 mit einem Zweitligisten zu tun. Gegen Eintracht Braunschweig gaben sich die Schalke keine Blöße und gewannen durchaus verdient mit 3:1. In der Liga lief es nach der 1. Pokalrunde jedoch deutlich weniger gut für Schalke 04: Die heutigen Gäste haben schon einen Trainerwechsel hinter sich und liegen in der Tabelle nur auf dem 16. Rang.

St. Pauli hingegen spielt aktuell eine starke Saison. In der 2. Liga liegt das Team von Fabian Hürzeler an der Tabellenspitze, in dieser Saison ist St. Pauli weiterhin ungeschlagen! Siegen die Hamburger heute wie am 7. Ligaspieltag gegen Schalke 04 und ziehen damit in die 3. Pokalrunde ein?

St. Pauli vs. Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Sky zeigt die Begegnung zwischen St. Pauli und Schalke 04 am heutigen Abend exklusiv im TV. Auf Sky Sport 4 (HD) seht Ihr die Partie live und in voller Länge ab 17.30 Uhr. Marcus Lindemann fungiert für Sky als Kommentator. In der Konferenz könnt Ihr das Pokalduell zudem auf Sky Sport 1 (HD), SkySport Top Event und auf Sky Sport Mix erleben.

Als Sky-Kunden habt Ihr zudem die Option St. Pauli vs. Schalke 04 im Livestream sehen. In der Sky-Go-App und auf WOW seht Ihr die Begegnung ebenfalls live und in voller Länge. OneFootball überträgt die Begegnung am Abend ebenfalls im Livestream. Ganz ohne Abo könnt Ihr dort die Partie als Einzelstream erleben.

St. Pauli vs. Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Das Pokalduell zwischen St. Pauli und Schalke 04 begleitet SPOX am heutigen Tag für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

DFB-Pokal, 2. Runde: Die Spiele im Überblick