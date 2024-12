Das Spitzenspiel am 10. Spieltag der Serie A bestreiten am heutigen Abend die SSC Neapel und AC Milan. Doch wer zeigt / überträgt die Partie live i...

Das Spitzenspiel am 10. Spieltag der Serie A bestreiten am heutigen Abend die SSC Neapel und AC Milan. Doch wer zeigt / überträgt die Partie live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Am heutigen Sonntag, den 29. Oktober, gastiert AC Milan am 10. Spieltag der Serie A bei der SSC Neapel. Der Anstoß der Begegnung ist für 20.45 Uhr im Diego Armando Maradona in Neapel terminiert.

SSC NEAPEL - AC MILAN AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

In Neapel treffen am heutigen Abend zwei absolute Topmannschaften aufeinander. Die beiden Teams befinden sich aktuell in der Spitzengruppe der Serie A. Nach neun Spielen hat AC Milan 21 Zähler auf dem Konto, knapp dahinter liegen die Neapolitaner mit 17 Punkten.

AC Milan sucht nach der Länderspielpause noch nach seiner Form: Gegen Juventus Turin in der Liga und gegen PSG unter der Woche in der Champions League setzte es für das Team von Stefano Pioli Niederlagen. Die SSC Neapel war hingegen zuletzt in der Königsklasse gegen Union Berlin erfolgreich sowie am vergangenen Ligaspieltag gegen Hellas Verona.

SSC Neapel vs. AC Milan heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Serie A im TV und Livestream?

Partie: Serie A, 10. Spieltag

Serie A, 10. Spieltag Duell: SSC Neapel vs. AC Milan

SSC Neapel vs. AC Milan Datum: 29. Oktober

29. Oktober Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Diego Armando Maradona, Neapel

Diego Armando Maradona, Neapel Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: DAZN , OneFootball

, Liveticker: SPOX

SSC Neapel vs. AC Milan heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Serie A im TV und Livestream?

DAZN überträgt das Spitzenspiel zwischen der SSC Neapel und AC Milan heute live und vollumfänglich im Livestream. Eine TV-Übertragung bietet der Sender dagegen nicht an. Pünktlich zum Anpfiff startet DAZN mit seiner Übertragung der Begegnung. Für den Sender sind am Abend Mario Rieker als Kommentator und Experte Christian Bernhard im Einsatz.

Den Livestream von DAZN seht Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser. Ein Abo kostet bei DAZN zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro pro Monat. DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World die Wahl zwischen drei Abo-Paketen. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Paketen findet Ihr hier. Neben der Serie A zeigt DAZN auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, die Ligue 1, Tennis, Boxen, Wintersport und noch vieles mehr.

getty

Auf OneFootball könnt Ihr heute SSC Neapel vs. AC Milan ebenfalls im Livestream erleben. Auf OneFootball seht Ihr die Übertragung von DAZN als Einzelstream, ganz ohne Abonnement.

SSC Neapel vs. AC Milan heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Serie A im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt die Partie zwischen der SSC Neapel und AC Milan heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen. Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir begleiten das Spitzenspiel für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Serie A, 10. Spieltag: Die aktuelle Tabelle