Union Berlin vs. SSC Neapel 0:1: Eisernen setzen Niederlagenserie fort

Nach der Fortsetzung ihrer Horrorserie sanken die Spieler von Union Berlin tief enttäuscht zu Boden. Die einstigen Überflieger haben auch das neunte Spiel in Folge verloren und stehen in ihrer historischen ersten Champions-League-Saison vor dem frühen Aus. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer unterlag im stimmungsvollen Olympiastadion dem italienischen Meister SSC Neapel trotz guter Vorstellung mit 0:1 (0:0) und wartet bei ihrer Königsklassen-Premiere weiter sehnsüchtig auf den ersten Punkt.

"Neapel hatte nicht viele Chancen, sie waren aber eiskalt. Trotzdem war es ein guter Schritt von uns in die richtige Richtung. Wir waren mutig, es fehlt nicht viel", sagte Kapitän Christopher Trimmel bei DAZN.

Giacomo Raspadori (65.) traf mitten ins Herz der Köpenicker, die immer tiefer in die Krise schlittern. Nach den Last-Minute-Knockouts bei Real Madrid (0:1) und gegen Sporting Braga (2:3) rückt das Weiterkommen in ganz weite Ferne. Für Fischer, dem zuletzt öffentlich der Rücken gestärkt wurde, ist es die mit Abstand schwierigste Phase seiner fünfjährigen Amtszeit. Neapel liegt mit sechs Zählern auf dem zweiten Rang der Gruppe C hinter Real (9).

Seine Mannschaft gehe die Partie trotz der wochenlangen Negativspirale mit "Zuversicht, mit einer positiven Energie" an, hatte Fischer vorher versprochen - und die Berliner, bei denen der angeschlagene Nationalspieler Robin Gosens rechtzeitig fit wurde, starteten mutig und mit Lust auf Ballbesitz.

Jannik Haberer (3.) und Diogo Leite (6.) verbuchten früh die ersten Abschlüsse. Nach rund zehn Minuten kamen die Gäste aber besser ins Spiel, es entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie ohne gefährliche Strafraumszenen. Nach 25 Minuten bebte das Olympiastadion erstmals, als Haberer einen Querpass von David Fofana zur vermeintlichen Führung einschob - der Passgeber hatte aber knapp im Abseits gestanden.

Neapel fiel in Abwesenheit des verletzten Victor Osimhen offensiv nur wenig ein, auch der georgische Ausnahmespieler Chwitscha Kwarazchelia war kein Faktor. Die Köpenicker standen defensiv kompakt und lauerten auf Konter. Fofana scheiterte aus spitzem Winkel an SSC-Keeper Alex Meret (37.), ein Distanzschuss von Rani Khedira (39.) flog wenig später links am Tor vorbei.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Eisernen das aktivere Team, Fofanas (48.) Abschluss aus der zweiten Reihe war aber zu ungefährlich. Union presste hoch und kam immer wieder zu schnellen Ballgewinnen, die entscheidende Idee fehlte aber. Neapel beschränkte sich auf Umschaltmomente.

Die Partie wurde nach rund einer Stunde hitziger, ein wirklicher Spielfluss kam aufgrund vieler kleiner Fouls nicht auf. Raspadori traf dann aus dem Nichts zum 1:0 für die Gäste. Die Berliner waren sichtbar geschockt, sie fanden zunächst keine Antwort. Erst in der Schlussphase wurden sie wieder gefährlich. Ein Kopfball von Robin Knoche (80.) verfehlte sein Ziel aber knapp.

Union Berlin vs. SSC Neapel - 0:1 Tor 0:1 Raspadori (65.) Aufstellung Union Berlin Rönnow - Doekhi (80. Tousart), Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira (70. Kral), Gosens, Aaronson (70. Laidouni), Haberer (80. Volland) - Becker, D. Fofana (70. Behrens) Aufstellung SSC Neapel Meret - di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui (71. Olivera) - Cajuste, Lobotka, Zielinski - Politano, Raspadori (71. Simeone), Kvaratskhelia Gelbe Karten Haberer (53.), Gosens (51.) / Rrahmani (17.)

90.+6. Schluss! Neapel gewinnt mit 1:0!

90.+4. Becker ist der beste Berliner an diesem Abend. Gleich zweimal flankt der unermüdliche Angreifer von der linken Seite, aber zwei Mal kann Neapel klären.

90.+1. Fünf Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Die Fans versuchen noch einmal alles, aber derzeit fehlen der Fischer-Elf in der Offensive die Mittel.

88. Kvaratskhelia, der das 1:0 mit einem unnachahmlichen Dribbling vorbereitete, geht vom Feld. Östigaard ist dafür in den Schlussminuten im Spiel.

85. Becker will an der rechten Außenlinie einen Sprint anziehen, aber Natan grätscht den Ball über die Außenlinie - und bejubelt seine Grätsche im Anschluss fast wie einen eigenen Treffer. Der brasilianische Urschrei wird von den Außenmikrofonen sehr schön eingefangen.

82. Um ein Haar der Ausgleich! Union spielt einen Freistoß aus dem Zentrum kurz aus und Trimmel kann aus dem rechten Halbfeld flanken. Der aufgerückte Knoche kommt aus zehn Metern zum Abschluss. Meret kann nur hinterherschauen, aber der Ball streicht knapp am linken Pfosten vorbei.

80. Außerdem kommt Volland für Haberer. Es wird jetzt deutlich offensiver beim Fischer-Team.

80. Doekhi humpelt angeschlagen vom Feld. Ihn ersetzt nun Tousart.

77. Politano spielt den Ball von der rechten Seite in den Rückraum zu Elmas, dessen Versuch aus der Distanz aber nicht gefährlich wird.

74. Das Publikum ist weiterhin voll da, aber bei den Spielern muss der Glaube erstmal wieder zurückkommen. Im Moment lässt der italienische Meister den Ball laufen und die Berliner laufen hinterher.

71. ... und Olivera ist für Rui im Spiel.

71. Neapel wechselt doppelt: Simeone kommt für Torschütze Raspadori ...

70. ... und Behrens kommt für den lebhaften Fofana, dem das gar nicht gefällt. Der Angreifer verweigert den Handschlag mit Urs Fischer, dem das überhaupt nicht schmeckt.

70. ... Kral kommt für ausgepumpten Khedira ...

70. Urs Fischer gibt einen dreifachen Impuls von der Bank. Laidouni kommt für den sehr unauffälligen Aaronson, ...

68. Union hat sich zuletzt deutlich zurückgezogen und muss jetzt wieder mehr nach vorne riskieren. Die intensive und starke erste Halbzeit hat aber Kraft gekostet.

65. Tooor! Union - NEAPEL 0:1. Ist das eiskalt! Der erste Torschuss der Gäste, der wirklich aufs Tor kommt, ist auch drin! Kvaratskhelia flankt von der linken Seite an den langen Pfosten. Leite will mit links wegschlagen, befördert den Ball aber genau wieder zum Georgier, der halblinks Trimmel stehen lässt und von der Grundlinie mit dem rechten Außenrist ans linke Fünfereck zurücklegt. Dort ist Raspadori in Position gelaufen und trifft mit links satt ins linke Eck. Knoche kommt zu spät und Rönnow ist ohne Abwehrchance.

64. Union steht bei Ballbesitz der Gäste jetzt extrem tief. Becker und Fofana stören erst Mitte der eigenen Hälfte. Neapel kommt deshalb mittlerweile auf 66 Prozent Ballbesitz - aber Gefahr entwickeln die Italiener (noch) nicht.

62. Haberer lupft den Ball halblinks in den Lauf von Becker, der flach in die Mitte gibt. Die Hereingabe ist aber zu dicht am Tor und eine sichere Beute von Meret.

59. In der ersten Hälfte gab es wenig spielerische Impulse, aber im zweiten Durchgang ist das Spiel noch unruhiger. Union kann damit nach der aktuellen Negativserie sicherlich besser leben.

56. Becker kommt auf der rechten Seite erneut zur Flanke. Der zweite Ball landet bei Khedira im Rückraum, dessen Schuss aber weit über das Tor geht.

53. Haberer kommt am Gäste-Sechzehner gegen Kvaratskhelia zu spät und sieht für eine wilde Grätsche die Gelbe Karte.

51. Gosens mit einem taktischen Foul gegen Politano und der nächsten Gelben Karte. Den anschließenden Freistoß verteidigt Union aber souverän.

51. Knoche mit einem schlimmen Ballverlust am eigenen Sechzehner gegen Kvaratskhelia, aber dessen Pass in die Mitte für Raspadori ist zu ungenau. Ganz viel Glück für Union, das wäre sonst eine hochkarätige Chance geworden.

49. Fofana luchst Lobotka 20 Meter vor dem Tor den Ball ab und hält sofort drauf. Durchaus eine gute Idee, aber die Ausführung ist eher mittel und geht deutlich links vorbei.

46. Rudi Garcia reagiert auf den offensiv eher harmlosen Auftritt in den ersten 45 Minuten und bringt Elmas für Cajuste ins Spiel.

46. Weiter gehts, die zweite Hälfte läuft!

Halbzeit Union macht ein gutes Spiel und lässt Neapel kaum zur Entfaltung kommen. Die eigenen Chancen waren aber auch überschaubar - bis auf das Tor von Gosens, bei dem Fofana zuvor im Abseits stand. So ist das 0:0 das folgerichtige und auch gerechte Ergebnis. Es ist zu hoffen, dass die Berliner die Intensität über 90 Minuten aufrechterhalten können.

45.+2. Pause! Es bleibt beim 0:0.

45. Nicht viel los in der ersten Hälfte - deshalb gibt es auch nur eine Minute oben drauf.

42. Union verteidigt bislang richtig stark. Die Gäste kommen bislang nur auf drei Torschüsse, von denen keiner wirklich gefährlich war. Die Berliner wiederum kamen schon sechs Mal zum Abschluss.

39. Khedira spielt sehr präsent und traut sich nun auch offensiv einen Distanzschuss zu, der nur knapp links am Tor vorbeistreicht.

36. Starker Konter von Union! Khedira behält unter Druck die Übersicht und spielt Becker im Mittelkreis an, der plötzlich viel Platz hat, Tempo aufnimmt und Fofana halbrechts steil schickt. Der ist erneut vorbei an Natan und schließt aus spitzem Winkel scharf ab. Meret fischt die Kugel gerade noch aus dem kurzen Eck.

33. Knoche verliert den Ball am eigenen Sechzehner an Raspadori, setzt aber nach und kann den Abschluss des Angreifers dann blocken.

30. Auf der anderen Seite macht Becker der Neapel-Defensive mit seinem Tempo Probleme. Diesmal wird er von Sturmpartner Fofana über links geschickt und legt den Ball auf den Elfmeterpunkt, wo Aaronson zum Abschluss kommt, den Ball aber in den Berliner Nachthimmel jagt.

27. Kvaratskhelia setzt zum Riesenslalom am Berliner Sechzehner an und lässt Haberer, Knoche und Trimmel stehen. Dann kommt Khedira zur Hilfe und spitzelt den Ball weg. Die Szene zeigt aber: Der Georgier ist ohne Hilfe brutal zu verteidigen.

24. Trimmel spielt einen starken Ball in den Rücken der Abwehr auf Fofana, der im Sechzehner spielend an Natan vorbei und legt am Fünfer quer auf Gosens, der nur noch den Fuß hinhalten muss. Der Unioner Jubel währt aber nur kurz, denn die Fahne geht hoch. Fofana stand beim Trimmel-Pass einen halben Meter im Abseits.

21. Wieder kann sich der sehr agile Becker auf links durchsetzen. Seine flache Hereingabe landet etwas zufällig bei Haberer im Rückraum, dessen Direktschuss aber eher Richtung Eckfahne als Richtung Torwinkel geht.

Union Berlin vs. SSC Neapel: Champions League JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Rrahmani

18. Becker nutzt sein Tempo auf links, geht an Rrahmani vorbei und flankt in die Mitte. Haberer kann sich in der Luft nicht durchsetzen und Neapel kann klären. Becker wird nach der Flanke noch wild von Rrahmani abgebrätscht. Freistoß und Gelb wäre da eigentlich zwingend gewesen, aber die Szene ist Schiedsrichter Irfan Peljto entgangen. Nach kurzer Behandlung kann auch Becker weitermachen.

15. Di Lorenzo und Politano prallen an der Außenlinie unglücklich aufeinander und müssen beide behandelt werden. Es sieht aber nicht so aus, als müsste einer der beiden ausgewechselt werden.

12. Raspadori will den Freistoß aus halblinker Position direkt aufs Tor ziehen, bleibt aber in der Mauer hängen.

10. Kvaratskhelia lässt Trimmel 25 Meter vor dem Tor stehen und der testet, wie reißfest das Trikot der Gäste ist. Eine ganz frühe Gelbe Karte für den Union-Kapitän.

10. Gelbe Karte Christopher Trimmel

7. Union beginnt stark! Trimmel zieht eine Ecke von der rechten Seite auf den langen Pfosten, wo sich Leite in der Luft durchsetzt, aber einen Meter über das Tor köpft.

4. Becker legt einen weiten Gosens-Einwurf von der linken Seite mit dem Kopf ab für Haberer, der es aus 20 Metern sofort per Dropkick versucht. Die Kugel rutscht ihm aber über den linken Außenrist.

1. Anstoß! Das Spiel läuft!

vor Beginn Der bosnische Schiedsrichter Irfan Peljto führt soeben beide Teams aufs Feld und die Champions-League-Hymne schallt durchs ungewohnt rote Olympiastadion. Der Rahmen für einen großen Fußballabend ist bereitet.

vor Beginn Nach zwei Pflichtspielniederlagen in Serie gewann Neapel am Samstag bei Hellas Verona mit 3:1. Rudi Garcia sieht deshalb keinen Grund für Wechsel - zumal Osimhen noch mit einer Muskelverletzung ausfällt und nicht im Kader ist.

vor Beginn So beginnt Neapel: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Rui - Cajuste, Lobotka, Zielinski - Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

vor Beginn Nach der 0:3-Niederlage gegen Stuttgart wechselt Urs Fischer auf drei Positionen. Aaronson ersetzt im Mittelfeld Tousart und vorne beginnt ein komplett neues Duo. Fofana und Becker starten anstelle von Behrens und Volland. Behrens steht erstmals in dieser Spielzeit nicht in der Unioner Startformation.

vor Beginn So startet Union: Rönnow - Doekhi, Knoche, Leite - Trimmel, Khedira, Gosens - Haberer, Aaronson - Becker, Fofana.

vor Beginn Nach zwei couragierten, aber glücklosen Auftritten in der Champions League, steht Union Berlin in der Gruppe C weiter mit null Zählern da. Holt das Team von Urs Fischer gegen den SSC Neapel die ersten Punkten in der Königsklasse?

vor Beginn Das Champions-League-Duell in der Gruppe C beginnt um 21.00 Uhr im Olympiastadion in Berlin.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Union Berlin und dem SCC Neapel.