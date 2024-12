Die SpVgg Unterhaching steht heute in der 3. Liga Erzgebirge Aue gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im Free-TV und Livestream ...

Der 15. Spieltag der 3. Liga nimmt am heutigen Samstag, den 11. November, erst richtig Fahrt auf. Ganze sechs Spiele gehen über die Bühne. In einem davon stehen sich die SpVgg Unterhaching und Erzgebirge Aue gegenüber. Der Anpfiff zum Duell erfolgt um 14 Uhr, als Spielstätte dient der uhlsport Park in Unterhaching.

SpVgg Unterhaching vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Nachdem MagentaSport an allen Spielen der 3. Liga Übertragungsrechte besitzt, ist der Anbieter der Telekom auch heute bei Unterhaching gegen Aue mit von der Partie. Der Start der Übertragung ist für 13.45 Uhr angesetzt, dann melden sich Kommentator Sebastian Ulrich und Moderator Jan Lüdeke bei Euch.

Der Zugang zum Angebot von MagentaSport ist mit einem Abo versperrt. Dieses kommt zu verschiedenen Preisen. Davon abhängig ist, ob Ihr Kunden bei der Telekom seid oder nicht.. Wer es nämlich ist, muss nur 7,95 Euro je Monat für das Jahresabo oder 12,95 Euro für das Monatsabo bezahlen. Die Kosten für Nicht-Kunden sehen dagegen folgendermaßen aus: 12,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 19,95 Euro im Monatsabo.

Wer jedoch nichts für das Spiel bezahlen möchte, muss es auch nicht, da der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) die Partie im Free-TV und Gratis-Livestream zur Verfügung stellt.

SpVgg Unterhaching vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Darüber hinaus tickert SPOX das Duell live mit. So verpasst Ihr ebenfalls garantiert keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen der SpVgg Unterhaching und Erzgebirge Aue.

SpVgg Unterhaching vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

SpVgg Unterhaching vs. Erzgebirge Aue heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Unterhaching: Vollath - Schwabl, J. Welzmüller, Stiefler, Waidner - Mashigo, S. Maier, M. Welzmüller, Skarlatidis - Hobsch, Fetsch

Vollath - Schwabl, J. Welzmüller, Stiefler, Waidner - Mashigo, S. Maier, M. Welzmüller, Skarlatidis - Hobsch, Fetsch Aue: Männel - Danhof, Majetschak, Vukancic, Rosenlöcher - Pepic, Schikora - Sijaric, Thiel, Stefaniak - Bär

