2. Liga: Traditionsduell! HSV und Köln eröffnen Saison 2024/2025

Während die EM in Deutschland in die ganz heiße Phase geht, wirft die neue Klubsaison bereits ihre Schatten voraus. Die DFL verkündete am Donnerstag die Spielpläne der Bundesliga und der 2. Liga. Im Unterhaus kommt es zum Auftakt zu einem echten Kracher!

Meister Bayer Leverkusen eröffnet die 62. Saison der Fußball-Bundesliga mit einem Rheinland-Derby bei Borussia Mönchengladbach. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstagvormittag mit, der restliche Spielplan wurde planmäßig um 12.00 Uhr verkündet.

Termin für das rheinländische Duell ist der 23. August (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1).

Das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga bestreiten Absteiger 1. FC Köln und der Hamburger SV bereits drei Wochen zuvor am 2. August.

