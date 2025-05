Spielort, spezieller Pokal und weitere Neuerungen: Alle Details zum Supercup zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart

Das Duell zwischen Meister und Pokalsieger steigt am 16. August, mit dem neu gestalteten Pokal wird Idol Beckenbauer gedacht.

Der fortan nach der Fußball-Legende Franz Beckenbauer benannte Supercup 2025 wird in Stuttgart ausgetragen. Das hat das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) beschlossen. Damit empfängt der DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart am 16. August (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) den deutschen Meister Bayern München in der MHP-Arena im Duell um die neu gestaltete Trophäe, die ebenfalls dem "Kaiser" gewidmet ist.

Mit der bereits bekanntgegebenen Benennung des Wettbewerbs nach dem im Januar 2024 verstorbenen Idol würdigen die DFL und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dessen Verdienste. Bei der Partie in Stuttgart feiert ein neues, von Goldtönen geprägtes Erscheinungsbild für den Supercup Premiere. Das Logo enthält eine Darstellung des "Kaisers" in Aktion, die auch den Pokal ziert. Auch das Rahmenprogramm widmet sich Beckenbauers Vermächtnis.

Die Begegnung wird in rund 200 Ländern weltweit live ausgestrahlt. Bei der TV-Übertragung wird das neue "Leuchtturmspiel-Konzept" angewandt, das mit Beginn der kommenden Saison bei ausgewählten Topspielen zum Tragen kommt. Mittels neuer Perspektiven können die Zuschauerinnen und Zuschauer dabei dem Spielgeschehen und den Protagonisten näher kommen als je zuvor. Dazu gehören Einblicke in die Kabinenbereiche sowie Interviews nach der Busankunft oder unmittelbar nach dem Abpfiff noch auf dem Platz.