Serie A: Inter Mailand festigt Tabellenführung - Cagliari siegt nach 0:3

Dank eines späten Treffers des ehemaligen Bundesligaspielers Marcus Thuram (81.) hat Inter Mailand die Tabellenführung in der Serie A gefestigt. Der Champions-League-Finalist der vergangenen Saison gewann gegen die AS Rom am Sonntag mit 1:0 (0:0).

Von Beginn an war das Team von Trainer Simone Inzaghi vor 75.573 Zuschauern im Giuseppe-Meazza-Stadion die spielbestimmende Mannschaft, ließ aber auch beste Möglichkeiten ungenutzt. 12:0 Torschüsse standen zur Halbzeit zu Buche. Und auch nach der Pause blieb Inter klar spielbestimmend aber torlos, ehe Thuram die Nerazzurri erlöste.

Lokalrivale AC Mailand kam bei Meister SSC Neapel nach einer 2:0-Pausenführung nur zu einem 2:2 und rutschte auf Rang drei hinter Juventus Turin ab. Bei den Gastgebern sah Natan kurz vor Schluss Gelb-Rot (89.).

Zuvor hatte Cagliari Calcio durch ein beeindruckendes Comeback den ersten Saisonsieg gefeiert und damit den letzten Tabellenplatz verlassen. Beim 4:3 (0:2) gegen Frosinone Calcio drehten die Sarden in den letzten 24 Minuten einen 0:3-Rückstand. Ausgleich und Siegtreffer erzielte der eingewechselte Leonardo Pavoletti (90.+4, 90.+6.) erst spät in der Nachspielzeit.