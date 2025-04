Der kriselnde FC Schalke 04 kriegt es heute in der 2. Bundesliga mit dem ebenfalls kriselnden VfL Osnabrück zu tun. Wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt, bekommt Ihr hier gezeigt.

Kellerduell in der 2. Bundesliga! Zu Beginn des 15. Spieltags stehen sich am heutigen Freitag, den 1. Dezember, der Tabellen-16. FC Schalke 04 und das Schlusslicht VfL Osnabrück gegenüber. Die Partie wird um 18.30 Uhr angepfiffen und in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ausgetragen.

Schalke 04 vs. VfL Osnabrück heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga live im TV und Livestream?

In Sachen Übertragung gibt es heute nur eine richtige Adresse: nämlich Sky. Beim Pay-TV-Sender werden im Laufe der Saison alle Zweitligapartien live und in voller Länge gezeigt, so auch heute, wenn Schalke auf Osnabrück trifft. Um keine Sekunde der Vorberichte zu verpassen, müsst Ihr deswegen um 18 Uhr den Kanal Sky Sport Bundesliga 3 (HD) anmachen. Dort wird danach Martin Groß als Kommentator eingesetzt.

getty

Ihr wollt auch das Parallelspiel zwischen den Stadtrivalen FC St. Pauli und dem Hamburger SV auf keinen Fall verpassen? Dann ist ebenfalls Sky der richtige Ansprechpartner, denn sowohl bei Sky Sport Bundesliga (HD) als auch bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) wird dazu eine Konferenz zur Verfügung gestellt.

Um das Einzelspiel oder die Konferenz im Livestream verfolgen zu können, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOW benötigt.

Schalke 04 vs. VfL Osnabrück heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga live im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Außerdem tickern wir die Begegnung zwischen Schalke und Osnabrück live mit. So verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Ligaspiels zwischen Schalke 04 und Osnabrück.

Schalke 04 vs. VfL Osnabrück heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Fährmann - Brunner, Kalas, M. Kaminski, Murkin - Tempelmann, Schallenberg - Lasme, Idrizi, T. Mohr - Karaman

Fährmann - Brunner, Kalas, M. Kaminski, Murkin - Tempelmann, Schallenberg - Lasme, Idrizi, T. Mohr - Karaman VfL Osnabrück: Grill - Gyamfi, Thalhammer, Wiemann - Ajdini, Gnaase, Kleinhansl - Cuisance, Tesche - Verhoek, Engelhardt

Schalke 04 vs. VfL Osnabrück heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Schalke 04 vs. VfL Osnabrück

FC Schalke 04 vs. VfL Osnabrück Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 15

15 Datum: 1. Dezember 2023

1. Dezember 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Veltins-Arena (Gelsenkirchen) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 15. Spieltag