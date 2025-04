In der 2. Bundesliga stehen sich heute der FC Schalke 04 und die SpVgg Greuther Fürth gegenüber. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Der 17. Spieltag in der 2. Bundesliga wird am heutigen Freitag, den 15. Dezember, mit zwei Spielen eröffnet. In einem davon stehen sich der FC Schalke 04 und die SpVgg Greuther Fürth gegenüber. Die Partie wird um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen.

Schalke 04 vs. Greuther Fürth heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Die 2. Bundesliga ist zur Gänze bei Sky zu sehen. Aus diesem Grund müsst Ihr auch den Pay-TV-Sender einschalten, um die Partie zwischen Schalke und Fürth live zu verfolgen. Übertragen wird das Einzelspiel auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 (HD), wo um 18 Uhr die Vorberichte präsentiert werden. Danach kommentiert Hansi Küpper das Spielgeschehen.

getty

Nachdem parallel dazu auch der SC Paderborn und Hansa Rostock um Meisterschaftspunkte kämpfen, wird bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD) eine Konferenz angeboten, die beide Spiele abdeckt.

Das Einzelspiel und die Konferenz könnt Ihr auch im Livestream bei Sky aufrufen, dafür braucht Ihr jedoch entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zum Streamingdienst WOW.

Schalke 04 vs. Greuther Fürth heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Eine weitere Möglichkeit, beim Spiel von Anfang bis Ende live mit dabei zu sein, bietet SPOX mit seinem Liveticker zum Mitlesen an. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Ein- und Auswechslungen - bei uns verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht es zum Spiel zwischen Schalke 04 und Greuther Fürth.

Schalke 04 vs. Greuther Fürth heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Schalke 04 vs. Greuther Fürth

FC Schalke 04 vs. Greuther Fürth Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 17

17 Datum: 15. Dezember 2023

15. Dezember 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Veltins-Arena (Gelsenkirchen) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 17. Spieltag