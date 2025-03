Wer überträgt das Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und Union Berlin am Sonntag? Hier erfahrt Ihr es.

In der Bundsliga geht es am heutigen Sonntag, den 30. März, zwischen dem SC Freiburg und Union Berlin zur Sache. Die Begegnung wird um 15.30 Uhr angestoßen, gespielt wird im Europa-Park-Stadion in Freiburg.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

SC Freiburg vs. Union Berlin heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Sonntagsspiel der Bundesliga im TV und Livestream?

Für die Bundesligaspiele am Samstag war noch Sky verantwortlich. Was die Sonntagsspiele betrifft, ist DAZN der richtige Ansprechpartner. Dies gilt natürlich auch für Freiburg gegen Union Berlin. Um 15.30 Uhr geht die Vorberichterstattung los, folgendes Personal kümmert sich ums Spiel:

Moderator : Elmar Paulke

: Elmar Paulke Kommentator : Tom Kirsten

: Tom Kirsten Experte : Sascha Bigalke

: Sascha Bigalke Reporter: Max Siebald

Damit man jedoch auf die Bundesligaspiele bei DAZN zugreifen kann, braucht man ein gültiges DAZN-Unlimited-Abonnement.

SC Freiburg vs. Union Berlin heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Sonntagsspiel der Bundesliga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: SC Freiburg vs. Union Berlin

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 27

Datum: 30. März 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Europa-Park-Stadion, Freiburg

Europa-Park-Stadion, Freiburg TV & Livestream: DAZN

SC Freiburg vs. Union Berlin heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Sonntagsspiel der Bundesliga im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 27. Spieltag