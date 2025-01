SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Wer überträgt das Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München am Samstag? SPOX hat die Antwort.

Der FC Bayern München ist nach der 0:3-Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam auf Wiedergutmachung aus. Nicht in der Champions League, sondern in der Bundesliga ist der deutsche Rekordmeister am heutigen Samstag (25. Januar) im Einsatz. Gegner: der SC Freiburg. Die Partie wird um 15.30 Uhr im Europa-Park-Stadion, Freiburg, angestoßen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream

Nicht DAZN, sondern Sky ist heute für die Übertragung des Bundesligaspiels zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München verantwortlich. Die Partie ist bei zwei Sendern zu sehen: Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 HD. Jonas Friedrich kümmert sich um den Kommentar, um 15.15 Uhr geht Sky dafür auf Sendung. Darüber hinaus stellt Sky bei Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Top Event eine Konferenz zu den Samstagsspielen zur Verfügung.

Sky ist zweigleisig unterwegs und bietet neben der Pay-TV-Übertragung auch einen Livestream an. Darauf könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW zugreifen.

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Liveticker bei SPOX

Wir bei SPOX tickern die Partie zwischen Freiburg und dem FC Bayern München für Euch live mit. So verpasst Ihr nichts Wichtiges.

SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: SC Freiburg vs. FC Bayern München

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 19

Datum: 25. Januar 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Europa-Park-Stadion (Freiburg)

Europa-Park-Stadion (Freiburg) TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

