Der SC Freiburg muss am 4. Spieltag der Europa League heute gegen Backa Topola ran. Wir verraten, wo Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveti...

Der SC Freiburg muss am 4. Spieltag der Europa League heute gegen Backa Topola ran. Wir verraten, wo Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ihr möchtet wissen, welche Begegnungen in der Europa League heute noch anstehen? Hier geht's lang.

Im ersten Rückspiel der Gruppenphase bekommt es der SC Freiburg ein zweites Mal mit Backa Topola zu tun. Das Hinspiel gewannen die Breisgauer auswärts deutlich mit 3:1, dank eines Sieges über Olympiakos Piräus hat der Sport Club aktuell den ersten Platz vor West Ham United inne - allerdings nur gerade so. Die beiden Teams sind punktgleich und haben die gleiche Tordifferenz, drei weitere Zähler täten also gut.

Ob diese eingefahren werden können, wird sich am heutigen Donnerstag, dem 9. November 2023, ab 21 Uhr zeigen. Dann wird die Partie im Europa-Park Stadion angepfiffen.

Das zu den wichtigsten Fakten rund um die Partie, aber wo läuft sie im Free-TV und Livestream? Das erklärt SPOX!

getty

SC Freiburg heute live im Free-TV, Europa League: Wer zeigt / überträgt SCF vs. Backa Topola im TV und Livestream?

Die Rechte an der Europa League liegen in dieser Saison bei RTL, und ausgewählte Spiele bietet der Sender auch im Free-TV an. Fans der Freiburger haben Glück, heute wird nämlich deren Duell mit Topola frei empfangbar gezeigt. Los geht es eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, also um 20.45 Uhr, mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus. Als Kommentatoren-Duo fungieren Marco Hagemann und Steffen Freund.

Parallel läuft der Spaß auch im Stream, für das Angebot auf RTL+ wird allerdings eine Gebühr fällig. Wenn Ihr diese zahlt, könnt Ihr dafür auch auf weitere EL-Begegnungen zugreifen, so findet Ihr auf der Plattform auch die Partie von Bayer 04 Leverkusen.

SC Freiburg heute live im Free-TV, Europa League: SCF vs. Backa Topola im Liveticker

Auch SPOX ist nicht weit, wenn es um die Europa League geht, wir haben eine ganze Menge an Livetickern für Euch im Petto - unter anderem auch zu SCF vs. TSC. Klickt Euch rein:

Hier geht's zum Liveticker der Partie SC Freiburg vs. TSC Backa Topola.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

SC Freiburg vs. Backa Topola heute live im Free-TV, Europa League: Wichtigste Infos

Event: Europa League, 4. Gruppenspieltag

Europa League, 4. Gruppenspieltag Partie: SC Freiburg vs. TSC Backa Topola

SC Freiburg vs. TSC Backa Topola Datum: 9. November

9. November Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Spielort: Europa-Park Stadion, Freiburg

Europa-Park Stadion, Freiburg Übertragung im TV: RTL

Übertragung im Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Europa League, SC Freiburg: Die Tabelle von Gruppe A