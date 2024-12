Dynamo Dresden ist am heutigen Tag beim 1. FC Saarbrücken zu Gast. Doch wer zeigt / überträgt die Drittligapartie am 13. Spieltag live im TV und Li...

Dynamo Dresden ist am heutigen Tag beim 1. FC Saarbrücken zu Gast. Doch wer zeigt / überträgt die Drittligapartie am 13. Spieltag live im TV und Livestream. Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der 1. FC Saarbrücken trifft am heutigen Sonntag, den 29. Oktober, in der 3. Liga auf Dynamo Dresden. Die Begegnung am 13. Spieltag startet um 13.30 Uhr im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken.

Die Mission Aufstieg verläuft für Dynamo Dresden aktuell vielversprechend. Seit vier Spielen ist das Team von Markus Anfang ungeschlagen, die letzten beiden Duelle in der Liga gewannen die Dresdener zudem. Mit 28 Zählern nach 12 Spielen ist Dynamo damit eines der besten Teams der Liga.

Der 1. FC Saarbrücken liegt dagegen im unteren Drittel der Tabelle. 14 Zähler konnte der heutige Gastgeber bislang sammeln, zuletzt verloren die Saarbrücker gegen Rot-Weiß Essen und Erzgebirge Aue. Den letzten Sieg holte das Team von Rüdiger Ziehl am 8. Spieltag gegen Arminia Bielefeld.

Saarbrücken vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Partie: 3. Liga, 13. Spieltag

3. Liga, 13. Spieltag Duell: Saarbrücken vs. Dynamo Dresden

Saarbrücken vs. Dynamo Dresden Datum: 29. Oktober

29. Oktober Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Spielort: Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Ludwigsparkstadion, Saarbrücken Übertragung im TV: MagentaSport

Übertragung im Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

Saarbrücken vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Das Duell zwischen Saarbrücken und Dynamo Dresden könnt Ihr am heutigen Mittag exklusiv auf MagentaSport erleben. Der Pay-TV-Sender startet mit den Vorberichten zum Spiel um 13.15 Uhr. Für MagentaSport ist Markus Höhner als Kommentator im Einsatz. Die Sendung wird von Thomas Wagner moderiert.

Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie zwischen Saarbrücken und Dynamo Dresden heute ebenfalls im Livestream. Den kostenpflichtigen MagentaSport-Livestream findet Ihr in der MagentaSport-App oder auf magentasport.de.

Saarbrücken vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Die Begegnung zwischen Saarbrücken und Dynamo Dresden verfolgt SPOX für Euch heute in einem ausführlichen Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

3. Liga, 13. Spieltag: Die aktuelle Tabelle