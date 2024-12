Bei der EM 2024 kommt es heute zum Duell zwischen Rumänien und der Ukraine. Wer das Spiel aus der Gruppe E live im TV und im Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Bei der EM 2024 in Deutschland stehen am heutigen Montag, 17. Juni, drei Partien auf dem Spielplan. In der erste Partie des Tages kommt es in der Münchner Allianz-Arena zum Duell zwischen Rumänien und der Ukraine. Dieses wird um 15 Uhr angepfiffen.

Neben Rumänien und der Ukraine spielen in der Gruppe E Belgien und die Slowakei. Favorit auf den Gruppensieg ist Belgien. Dahinter kämpfen die anderen drei Teams um den Einzug ins Achtelfinale. Ein Sieg im Startspiel wäre sowohl für Rumänien als auch für die Ukraine deshalb von hoher Bedeutung.

EM 2024, 1. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Begegnung Mo., 17. Juni 15 Uhr Rumänien vs. Ukraine Mo.., 17. Juni 18 Uhr Belgien vs. Slowakei Mo., 17. Juni 21 Uhr Österreich vs. Frankreich

Rumänien vs. Ukraine heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Rumänien vs. Ukraine wird heute von zwei Anbietern live im TV und im Livestream gezeigt. Da wäre zuerst MagentaTV, wo Ihr alle 51 EM-Spiele live im Pay-TV und kostenpflichtigen Livestreams über die App und die Website sehen könnt. Die Liveübertragung zu Rumänien vs. Ukraine beginnt heute um 14.30 Uhr mit folgendem Team.

Kommentar: Marco Hagemann

Experte Stadion: Lothar Matthäus

Moderation Stadion: Florian König

Reporterin Stadion: Anna Kraft

Expertin Studio: Tabea Kemme

Moderation Studio: Laura Wontorra

Es gibt aber auch eine kostenlose Übertragung von Rumänien vs. Ukraine. RTL zeigt das Spiel ab 14 Uhr live im Free-TV. Bezahlen müsst Ihr allerdings, wenn Ihr die Partie via RTL+ im Livestream verfolgen wollt.

Rumänien vs. Ukraine heute live im Free-TV: EM 2024 im Liveticker

SPOX tickert Rumänien vs. Ukraine heute für Euch heute live. Klickt rein und seid immer auf dem aktuellen Stand des Geschehens in München.

Hier geht es zum Liveticker Rumänien vs. Ukraine.

EM 2024, Rumänien vs. Ukraine: Voraussichtliche Aufstellungen

Rumänien: Nita - Ratiu, Dragusin, Rus, Bancu - R. Marin, M. Marin - Man, Stanciu, Mihaila - Dragus

Nita - Ratiu, Dragusin, Rus, Bancu - R. Marin, M. Marin - Man, Stanciu, Mihaila - Dragus Ukraine: Lunin - Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko - Stepanenko, Zinchenko - Tsygankov, Sudakov, Mudryk - Dovbyk

EM 2024: Die Tabelle der Gruppe E im Überblick