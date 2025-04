Rückkehr ins DFB-Team? Toni Kroos will Entscheidung offenbar bald bekanntgeben

Toni Kroos will seine Entscheidung über eine mögliche Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft offenbar bald bekanntgeben. Das berichtet The Athletic.

Noch im März, vor der nächsten Länderspielpause, möchte der Mittelfeldspieler Bundestrainer Julian Nagelsmann demnach darüber unterrichten, ob er für die heimische Europameisterschaft zur Verfügung steht.

Am 23. März testet das DFB-Team gegen Frankreich, drei Tage später (26. März) geht es gegen die Niederlande. Am 14. März will Nagelsmann den Kader für beide Partien bekanntgeben, bis dahin bleibt Kroos also Zeit.

Der Real-Star hatte zuletzt selbst ein mögliches Comeback im DFB-Dress nicht ausgeschlossen. "Die Möglichkeit besteht, vielleicht kehre ich zurück. Aber im Moment weiß ich es noch nicht. Manchmal wäre ich froh, mir nimmt es jemand ab", sagte Kroos nach dem Champions-League-Spiel von Real Madrid gegen RB Leipzig vergangene Woche.

Der 34-Jährige hatte nach der Europameisterschaft 2021, als Deutschland im Achtelfinale gegen England gescheitert war, sein Karriereende in der Nationalmannschaft bekanntgegeben. Aufgrund der jüngsten Leistungen der DFB-Elf wurde der Ruf nach einer Rückkehr des Mittelfeldspielers in der Öffentlichkeit jedoch wieder lauter.

Bei einem Comeback wäre Kroos dann sehr wahrscheinlich Teil der Heim-EM, welche zwischen dem 14. Juni 2024 und dem 14. Juli 2024 in Deutschland ausgetragen wird.