RSC Anderlecht vs. TSG Hoffenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League im TV und Livestream?

Die TSG Hoffenheim trifft heute in der Europa League auf RSC Anderlecht. SPOX verrät Euch, wer die Partie live im TV und Livestream zeigt.

Am heutigen Donnerstag, den 30. Januar, treffen in der Europa League der RSC Anderlecht und die TSG Hoffenheim aufeinander. Die Begegnung am 8. Gruppenspieltag startet um 21.00 Uhr im Lotto Park in Brüssel.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RSC Anderlecht vs. Hoffenheim heute live im TV und Livestream:

Das Duell zwischen RSC Anderlecht und der TSG Hoffenheim wird heute live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Auf Nitro seht Ihr die Vorberichte zum Spiel ab 20.15 Uhr.

Darüber hinaus könnt Ihr das Europa-League-Duell im Livestream erleben. Den kostenpflichtigen Livestream der Begegnung findet Ihr auf RTL+. Auf der Streamingplattform wird alternativ die Partie zwischen RSC Anderlecht und der TSG Hoffenheim in der Konferenz übertragen.

RSC Anderlecht vs. Hoffenheim heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: RSC Anderlecht vs. TSG Hoffenheim

Wettbewerb: Europa League

Spieltag: 8

Datum: 30. Januar 2025

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Lotto Park, Brüssel

TV & Livestream: Nitro, RTL+

RSC Anderlecht vs. Hoffenheim heute live: Die Tabelle