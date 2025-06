Real Madrid trifft bei der Klub-WM in der Gruppenphase auf Al Hilal. Doch wo läuft die Partie? SPOX verrät es Euch.

Real Madrid greift am heutigen Mittwoch, dem 18. Juni, ins Geschehen der Klub-Weltmeisterschaft ein. Der fünfmalige FIFA-Klub-Weltmeister bestreitet sein erstes Gruppenspiel in Gruppe H gegen den saudi-arabischen Klub Al-Hilal. Anstoß ist um 21 Uhr deutscher Zeit. Gespielt wird im Hard Rock Stadium in Miami Gardens.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Real Madrid vs. Al-Hilal Riad bei der Klub WM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel im TV und Livestream?

Auch in diesem Jahr überträgt DAZN die Klub-WM – darunter heute das Duell zwischen Real Madrid und Al-Hilal. Ab 20.30 Uhr zeigt der Streamingdienst die Partie live aus Florida. Das Besondere: Die Klub-WM ist bei DAZN kostenlos abrufbar, ein Konto genügt.

