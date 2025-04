Real Madrid plant wohl den nächsten Schritt bei Kylian Mbappé und will "PSG nicht demütigen"

Nach der vermeintlichen Ankündigung von Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain im kommenden Sommer zu verlassen zu wollen, trifft Real Madrid offenbar die Vorbereitungen auf einen Transfer.

Wie Journalist Frederic Hermel vom RMC Sports berichtet, planen die Königlichen bereits die Bekanntmachung des Wechsels des Franzosen. "Was mir vor einigen Wochen gesagt wurde, ist, dass Real den Wechsel im April oder Mai bekannt geben möchte. Jedoch nicht vorher, wegen der Gefahr einer Konfrontation in der Champions League", meint Hermel.

Das Ziel der Königlichen sei es nämlich, "PSG nicht zu demütigen. Der Verein will berücksichtigen, dass Real Mbappé nicht von PSG abwirbt, sondern Mbappé den Verein nach sieben Jahren als ablösefreier Spieler verlässt. Real Madrid hat sich in dieser Angelegenheit sehr weit aus dem Fenster gelehnt und ihnen wurde zweimal ins Gesicht geschlagen. Sie wollten sich also nicht in diese Situation begeben."

Der Vertrag des 25-Jährigen läuft zum Saisonende aus, zuletzt wurde er immer wieder mit einem Transfer zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

Mbappé war 2017 aus Monaco nach Paris gewechselt. 2022 verlängerte er seinen Vertrag bis 2024, weigerte sich jedoch im vergangenen Sommer, eine Klausel für eine weitere Verlängerung zu aktivieren.

Mit PSG hat Mbappé fünfmal die französische Meisterschaft und dreimal den Pokal gewonnen, der Triumph in der Champions League fehlt ihm jedoch noch.