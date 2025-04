Wer überträgt das Bundesligaspiel zwischen RB Salzburg und Sturm Graz in Österreich? Bei uns erfahrt Ihr es.

In der Meistergruppe der Österreichischen Bundesliga finden am heutigen Sonntag (13. April) zwei Spiele statt. Eines davon ist das zwischen Vizemeister Red Bull Salzburg und Meister Sturm Graz. Der Anstoß erfolgt um 14.30 Uhr, gespielt wird in der Red Bull Arena in Salzburg.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RB Salzburg vs. Sturm Graz heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga Playoffs im TV und Livestream?

Um die Übertragung in Österreich kümmert sich der Pay-TV-Sender Sky, der den Meistergruppen-Kracher live und in voller Länge bei Sky Sport Austria HD anbietet. Die ersten Livebilder werden ab 14 Uhr gezeigt, Philipp Paternina kommentiert das Spielgeschehen.

Den Livestream bei Sky könnt Ihr mithilfe eines Sky-X-Abonnements freischalten. Dieser ist mit Kosten verbunden.

Begegnung: RB Salzburg vs. Sturm Graz

Wettbewerb: Österreichische Bundesliga

Spieltag: 25 (Meistergruppe)

Datum: 13. April 2025

Uhrzeit: 14.30 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Salzburg

TV & Livestream: Sky Österreich, Sky X

RB Salzburg vs. Sturm Graz heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga Playoffs im TV und Livestream? Die Tabelle der Meistergruppe vor dem 25. Spieltag