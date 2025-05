Wer überträgt das Bundesligaspiel zwischen RB Salzburg und Austria Wien in Österreich? SPOX liefert Euch die Antwort.

In der Meistergruppe der Österreichischen Bundesliga kommt es am heutigen Sonntag, den 4. Mai, zum Kracher zwischen RB Salzburg und Austria Wien. Beide Mannschaften sind noch mitten im Kampf um den Titel. Um 17 Uhr treffen sich in der Red Bull Arena in Salzburg aufeinander.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RB Salzburg vs. Austria Wien heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga Playoffs am Sonntag im TV und Livestream?

Um vom Spektakel zwischen Salzburg und der Austria keine Sekunde zu verpassen, braucht Ihr Zugang zu Sky Österreich. Beim Pay-TV-Sender ist das Duell auf dem Sender Sky Sport Austria 1 HD zu sehen, wo um 16.30 Uhr die ersten Bilder aus der Mozartstadt ausgestrahlt werden. Gerfried Pröll wird dafür als Kommentator eingesetzt.

Den Livestream bei Sky könnt Ihr mit einem kostenpflichtigen Sky-X-Abonnement freischalten.

RB Salzburg vs. Austria Wien heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga Playoffs am Sonntag im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: RB Salzburg vs. Austria Wien

Wettbewerb: Österreichische Bundesliga (Meistergruppe)

Spieltag: 29

Datum: 4. Mai 2025

Uhrzeit: 17 Uhr

Ort: Red Bull Arena (Salzburg)

TV & Livestream: Sky Österreich, Sky X

RB Salzburg vs. Austria Wien heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga Playoffs am Sonntag im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 29. Spieltag