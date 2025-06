Bei der Klub-WM trifft RB Salzburg auf den CF Pachuca – wo die Partie live übertragen wird, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

RB Salzburg steigt am heutigen Mittwoch, dem 18. Juni, in die Klub-Weltmeisterschaft ein. Zum Auftakt der Gruppe H trifft der österreichische Spitzenklub auf den mexikanischen Vertreter CF Pachuca. Anpfiff ist um Mitternacht deutscher Zeit. Austragungsort ist das TQL Stadium in Cincinnati.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RB Salzburg bei der Klub WM heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt CF Pachuca vs. RBS im TV und Livestream?

In Sachen Übertragung ist für die Partie Salzburg gegen Pachuca DAZN der richtige Ansprechpartner - sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Der Streamingdienst überträgt die komplette Klub-Weltmeisterschaft kostenlos und geht heute um Mitternacht auf Sendung.

Pachuca vs. RB Salzburg: Anstoßzeit

Details Klub-WM

Klub-WM 19. Juni 2025, 00:00

TQL Stadium

Pachuca vs. RB Salzburg: Aufstellungen

Pachuca PAC Verletzungen und Sperren RB Salzburg SAL PAC PAC SAL SAL

Pachuca vs. RB Salzburg: Form

Pachuca vs. RB Salzburg: Bilanz direkte Duelle

Pachuca vs. RB Salzburg: Die Tabellen