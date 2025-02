RB Leipzig vs. 1. FC Heidenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Sonntagsspiel im TV und Livestream?

In der Bundesliga begegnen sich heute RB Leipzig und der 1. FC Heidenheim. SPOX verrät Euch, wer die Partie live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Sonntag den 23. Februar, empfängt RB Leipzig den 1. FC Heidenheim zum Duell in der Bundesliga. Die Partie am 23. Spieltag startet um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RB Leipzig vs. 1. FC Heidenheim heute live im TV und Livestream:

DAZN zeigt heute die Partie zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Heidenheim exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 2 beginnen die Vorberichte zum Spiel um 14.30 Uhr. So sieht das DAZN-Team heute aus:

Moderator: Andres Veredas

Andres Veredas Kommentator: Tom Kirsten

Tom Kirsten Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Reporterin: Christina Rann

Der Pay-TV-Sender bietet Euch zudem die Möglichkeit das Bundesligaspiel im Livestream zu erleben. Den Livestream von DAZN findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App.

RB Leipzig vs. 1. FC Heidenheim heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: RB Leipzig vs. 1. FC Heidenheim

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 23

Datum: 23. Februar

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Leipzig

TV & Livestream: DAZN

RB Leipzig vs. 1. FC Heidenheim heute live: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag