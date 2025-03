Rapid Wien vs. FK Borac Banja Luka im Conference League Achtelfinale in Österreich heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel im Free-TV und Livestream?

Wer überträgt das Conference League Spiel zwischen Rapid Wien und Borac Banja Luka am Donnerstag um 18:45 Uhr in Österreich? SPOX hat die Antwort!

Auch in der Conference League stehen heute die Rückspiele des Achtelfinals an. In diesem Rahmen trifft Rapid Wien heute, 13. März, vor heimischer Kulisse auf Borac Banja Luka aus Bosnien-Herzegowina. Die Österreicher wollen im Allianz Stadion eine bessere Leistung zeigen, als es beim 1:1-Unentschieden in der Fremde der Fall war, um sich den Einzug in die Runde der letzten acht Teams zu sichern. Los geht´s um 18:45 Uhr in Wien.

Die Conference League live sehen

Jetzt anmelden!

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Rapid Wien vs. Borac Banja Luka heute live im TV und Livestream:

Grundsätzlich ist die Conference League in Österreich bei Sky beheimatet, die heutige Partie von Rapid Wien ist allerdings eine Ausnahme: Der Bezahldienst CANAL+ hat sich die Rechte gesichert. Nur dort könnt Ihr den Spaß also im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream verfolgen.

In Deutschland werden zumindest Teile der Begegnung im Rahmen der Konferenz von RTL+ gezeigt. Für diese benötigt Ihr ein Abonnement.

Conference League, Rapid Wien vs. Borac Banja Luka heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Rapid Wien vs. Borac Banja Luka

Rapid Wien vs. Borac Banja Luka Wettbewerb: Conference League

Spieltag: Achtelfinale

Datum: 13. März

Uhrzeit: 18:45 Uhr

Ort: Allianz Stadion (Wien)

Allianz Stadion (Wien) TV & Livestream:CANAL+ (Österreich), RTL+ (Deutschland, Konferenz)

Conference League, Achtelfinale: Die Rückspiele