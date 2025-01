PSG vs. Manchester City heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Paris Saint-Germain in der Champions League im TV und Livestream?

In der Champions League kommt es heute zum Duell zwischen PSG und Manchester City. Wer die Partie live überträgt, erfahrt Ihr hier.

PSG trifft am heutigen Mittwoch, den 22. Januar, in der Champions League auf Manchester City. Das Duell am 7. Spieltag wird um 21.00 Uhr im Parc des Princes in Paris angepfiffen.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

PSG vs. Manchester City heute live im TV und Livestream:

DAZN zeigt sich am heutigen Abend für die Übertragung der Partie zwischen PSG und Manchester City zuständig. DAZN startet mit seiner Übertragung des Champions-League-Spiels pünktlich zu Spielbeginn. Freddie Schulz kommentiert heute das Spitzenspiel für den Pay-TV-Sender.

Den Livestream von DAZN findet Ihr zum einem auf der DAZN-Website. Darüber hinaus überträgt der Pay-TV-Sender das Duell auch live und in voller Länge in der DAZN-App. Alternativ seht Ihr die Begegnung auf DAZN 2 in der Konferenz, welche bereits um 17.45 Uhr beginnt.

PSG vs. Manchester City: Liveticker bei SPOX

SPOX begleitet das Duell z wischen PSG und und Manchester City heute für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde des Spitzenspiels. Unseren Liveticker findet Ihr auf der SPOX-Homepage.

PSG vs. Manchester City heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: PSG vs. Manchester City

Wettbewerb: Champions League

Spieltag: 7. Spieltag

Datum: 22. Januar

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Parc des Princes in Paris

Parc des Princes in Paris TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

