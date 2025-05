Im zweiten Rückspiel des CL-Halbfinales geht es zwischen Paris St. Germain und dem FC Arsenal rund. Infos zur Übertragung liefert SPOX.

Mit 1:0 setzte sich Paris St. Germain im Halbfinal-Hinspiel beim FC Arsenal durch, am heutigen Mittwoch (7. Mai) wird sich entscheiden, welcher der beiden Vereine in das Finale der Königsklasse einzieht. Los geht es im Parc des Princes (Paris) um 21 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

PSG vs. FC Arsenal heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale der Champions League im TV und Livestream?

Mittwochs habt Ihr in Sachen Champions League nur eine Anlaufstelle: DAZN. Der Streamingdienst wird auch PSG vs. Arsenal live und in Farbe zeigen. Um 20.30 Uhr starten die Vorberichte mit diesem Team:

Moderator: Frederik Harder

Kommentator: Max Siebald

Experte: Sebastian Kneißl.

Für die Übertragungen der CL müsst Ihr DAZN Unlimited abonnieren.

Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal: Liveticker bei SPOX

Kein DAZN-Abo? Kein Problem! Wir tickern die Begegnung live, sodass Euch nichts Wichtiges entgeht:

Hier findet Ihr den Liveticker ca. eine Stunde vor Beginn mit den offiziellen Aufstellungen.

PSG vs. FC Arsenal heute live sehen: Wichtigste Infos

Begegnung: Paris St. Germain vs. FC Arsenal

Wettbewerb: Champions League

Spieltag: Halbfinale, Rückspiel

Datum: Mi., 7. Mai

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Parc des Princes (Paris)

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League: Spiele und Ergebnisse im Halbfinale