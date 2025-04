PSG-Trainer Luis Enrique lacht über Transfergerücht zur Nachfolge von Kylian Mbappé: "Ist er ein Sänger?"

Luis Enrique, Cheftrainer von Frankreichs Serienmeister Paris Saint-Germain, hat auf einer Pressekonferenz mit einem lustigen Ausspruch auf ein Transfergerücht rund um die mögliche Nachfolge von Superstar Kylian Mbappé reagiert.

"Ist er ein Sänger?", fragte der ehemalige spanische Nationaltrainer in die Runde, um dann den Spaß direkt aufzulösen: "Nein, das ist ein Witz. Ich weiß, wer Leão ist, aber ich möchte nicht über einen Spieler sprechen, der nicht in meinem Verein ist."

Angesprochen wurde Enrique auf die Gerüchte um Rafael Leão von der AC Mailand, der Anfang Februar als möglicher Nachfolger von Mbappé gehandelt wurde, sollte sich dieser wie erwartet Real Madrid anschließen. Allerdings berichtete RMC Sport am Donnerstag, dass die Pariser von diesem Plan wieder Abstand genommen haben und stattdessen lieber mit mehreren Transfers die gesamte Mannschaft verstärken wollen, falls Mbappé geht.

Für diesen Fall gab sich Enrique zudem selbstbewusst und sagte: "Ich weiß, dass wir nächste Saison, wenn alles gut läuft, in jeder Hinsicht eine bessere Mannschaft haben werden: offensiv, defensiv, taktisch. Daran habe ich keinen Zweifel."

Paris gastiert am Freitag zum Auftakt des 24. Spieltags der Ligue 1 bei der AS Monaco. Die Mannschaft des ehemaligen Bundesligatrainers Adi Hütter rangiert derzeit mit 41 Punkten auf Platz drei. PSG liegt ganze 13 Zähler entfernt an der Spitze der Tabelle.

Auch Leão, der in der laufenden Saison bislang vier Treffer erzielte, und Milan sind bereits am Freitagabend im Einsatz: Die Rossoneri bestreiten den Auftakt des 27. Spieltags der Serie A bei Lazio in Rom. 53 Punkte hat Mailand in dieser Saison bislang eingesammelt, damit steht man auf Platz drei.