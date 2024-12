Novum im italienischen Fußball: Red Bull steigt bei Traditionsverein aus der Serie A ein

Red Bull weitet seinen Einfluss im Profifußball weiter aus. Der österreichische Brausehersteller sponsert künftig den FC Turin aus der Serie A.

Wie der Klub mitteilte, wurde ein Vertrag über eine Dauer von zunächst einem Jahr unterzeichnet. Bislang fungierte Red Bull noch bei keinem italienischen Fußballverein als Sponsor, der Deal ist in dieser Hinsicht also ein Novum.

Gemeinsamkeiten gibt es dabei bereits beim Logo. So ziert das Wappen der Norditaliener, angelehnt an das traditionelle Symbol der Stadt Turin, ein Stier, welcher seit jeher auch bei Red Bull das Wappentier ist. Der Klub ist in Italien daher auch als "Il Toro" bekannt.

Die Turiner sind mit zwei Siegen und einem Unentschieden vergleichsweise erfolgreich in die neue Saison der Serie A gestartet. Am kommenden Wochenende empfangen die Norditaliener dann US Lecce.