Wer überträgt das FA-Cup-Spiel zwischen Nottingham Forest und Manchester City? Hier erfahrt Ihr es.

Am heutigen Sonntag, den 27. April, geht im FA Cup das zweite Halbfinale über die Bühne. Um 17.30 Uhr stehen sich Nottingham Forest und Manchester City gegenüber. Gespielt wird im legendären Wembley Stadium in London.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Nottingham Forest vs. Manchester City, FA Cup heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale im TV und Livestream?

Wer Nottingham gegen ManCity live und in voller Länge verfolgen möchte, wird leider enttäuscht. In Deutschland besitzt kein Sender die Übertragungsrechte am Spiel, tatsächlich ist der komplette Wettbewerb nirgends zu sehen. Der Grund liegt darin, dass sich niemand die TV-Rechte sichern wollte.

Getty Images

Nottingham Forest vs. Manchester City, FA Cup heute live sehen: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Nottingham Forest vs. Manchester City

Wettbewerb: FA Cup

Spielrunde: Halbfinale

Datum: 27. April 2025

Uhrzeit: 17.30 Uhr

Ort: Wembley, London

T V & Livestream: -

Nottingham Forest vs. Manchester City, FA Cup heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale im TV und Livestream? Die Halbfinalspiele im FA Cup