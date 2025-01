Nottingham Forest vs. FC Liverpool heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Premier League Topspiel im TV und Livestream?

Wer überträgt das Premier League Spiel zwischen Nottingham Forest und FC Liverpool am Dienstag um 21 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Dienstag steht das Spitzenspiel der Premier League an. Die Überraschungsmannschaft von Nottingham Forest empfängt im heimischen City Ground den Tabellenprimus aus Liverpool. Die Mannschaft von Trainer Arne Slot ist gewillt, die Tabellenführung weiter auszubauen. Diese Aufgabe dürfte jedoch aktuell kaum schwieriger sein. Das Team aus den East-Midlands steht überraschend auf einem Champions League Rang. Nottingham konnte zuletzt sechs Siege in Serie einfahren. Dies schafften die Tricky Trees in der höchsten englischen Spielklasse zuletzt 1979.

Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Nottingham Forest vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Auch das Topspiel der Premier League zwischen dem überraschenden Drittplatzierten Nottingham Forest und Tabellenführer Liverpool ist wie gewohnt bei Sky zu sehen. Alle Zuschauer, welche die Begegnung im Livestream verfolgen möchten, bietet sich die Möglichkeit bei WOW und SkyGo.

Nottingham Forest vs. FC Liverpool heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Nottingham Forest vs. FC Liverpool

Wettbewerb: Premier League

Spieltag: 21

Datum: 14. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: City Ground (Nottingham)

TV: Sky

Livestream: WOW, SkyGo

Nottingham Forest vs. FC Liverpool heute live: Die Tabelle