In Gruppe A kommt es bei der EM-Quali heute zum Aufeinandertreffen zwischen Norwegen und Spanien. Wer das Ganze im TV und Livestream zeigt? Das verrät SPOX!

Rückspiel zwischen Norwegen und Spanien, los geht es am heutigen Sonntag, dem 15. Oktober, um 20.45 Uhr. Schiedsrichter Tobias Stieler wird das Geschehen im Ullevaal Stadion in Oslo leiten.

Es ist ein Rennen um den zweiten Platz in der Tabelle. Drei Zähler hinter Schottland hockt Spanien aktuell auf Rang zwei, Norwegen ist weitere zwei Zähler hintendran. Auf dem Papier dürfte uns also eine knappe Partie erwarten, das Hinspiel allerdings ging deutlich an die Iberer: 3:0 gewann Spanien zuhause.

EM-Qualifikation: Die Tabelle von Gruppe A

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Schottland 6 9 15 2 Spanien 5 15 12 3 Norwegen 6 3 10 4 Georgien 5 -8 4 5 Zypern 6 -19 0

Wer Norwegen vs. Spanien heute im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr im Folgenden.

Norwegen vs. Spanien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream?

Wie sich Norwegen und Spanien schlagen, könnt Ihr bei DAZN verfolgen - der Streamingdienst hat fast alle Qualifikationsspiele zur EM 2024 im Programm. Einschalten könnt Ihr pünktlich zum Anpfiff, sowohl in der App als auch auf der Website.

Kostenfrei ist der Spaß allerdings nicht, Ihr benötigt ein Abonnement. Der Streamingdienst bietet drei verschiedene Pakete an, nur zwei führen Euch aber zum Glück: DAZN Unlimited und DAZN Super Sports. Hier geht's lang!

EM-Quali ohne Abo? Das gibt's bei OneFootball. Hier müsst Ihr nur eine einmalige Gebühr zahlen.

Norwegen vs. Spanien heute live: EM Qualifikation im Liveticker von SPOX

Alternativ könnt Ihr natürlich auch einfach bei uns vorbeischauen, wir tickern nämlich einen Haufen Qualispiele live mit, sodass Ihr immer auf dem aktuellen Stand bleibt.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Norwegen vs. Spanien.

Norwegen vs. Spanien heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Norwegen: Nyland - Ryerson, Ajer, Østigård, Meling - Ødegaard, Berge, Aursnes - Sørloth, Haaland, Solbakken

Nyland - Ryerson, Ajer, Østigård, Meling - Ødegaard, Berge, Aursnes - Sørloth, Haaland, Solbakken Spanien: Balde, Laporte, Le Normand, Carvajal - Merino, Rodri, Gavi - Oyarzabal, Morata, Torres

EM Qualifikation, Norwegen vs. Spanien heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Begegnung: Norwegen vs. Spanien

Norwegen vs. Spanien Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Ullevaal Stadion, Oslo

Ullevaal Stadion, Oslo TV: -

Livestream: DAZN , OneFootball

Liveticker: SPOX

