"Niemand kann ihn trainieren": José Mourinho träumt davon, Lionel Messi zu trainieren

José Mourinho hat in einem Interview enthüllt, dass er in seiner Karriere als Trainer gerne einmal Lionel Messi trainiert hätte. Als aktuell vereinsloser Coach könnte er für eine spätere Stelle bei Inter Miami jedoch zur Verfügung stehen.

"Ich habe zum Beispiel nie Lionel Messi trainiert, aber niemand kann Messi trainieren. Es ist absurd zu denken, dass man ihn trainieren könnte, denn er wurde mit allem geboren und weiß bereits alles. Er kann dir vielleicht ein paar Dinge beibringen. Alles, was man sagen kann, ist, dass man die Ehre hatte, ihn in seiner Mannschaft zu haben", erklärte 'The Special One' in einem Gespräch auf dem YouTube-Kanal Ohm.

Mourinho als Trainer hat mit vielen berühmten Persönlichkeiten aus der Welt des Fußballs zusammengearbeitet, darunter unter anderem Cristiano Ronaldo während seiner Zeit als Trainer von Real Madrid.

Nach seiner Entlassung bei der AS Roma steht Mourinho aktuell ohne Job da. Um den Portugiesen ranken sich jedoch zahlreiche Gerüchte. Die reichen von einer Rückkehr zu einem seiner Ex-Klubs in der Premier League, ManUnited und FC Chelsea, bis hin zu Namen wie Newcastle, Barcelona und Neapel.

Auch aus Saudi-Arabien soll es Interesse geben, ein zeitnahes Engagement im Wüstenstaat schloss Mourinho jedoch erst kürzlich aus.

Vorstellbar ist nach den Aussagen über Messi nun auch ein Trainerjob bei Inter Miami. Der dortige Coach Tata Martino steht beim MLS-Klub jedoch erst seit dem vergangenen Sommer unter Vertrag.

Mourinho begann seine Karriere als Trainer in Porto und arbeitete anschließend für den FC Chelsea, Inter Mailand, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur und die AS Roma.