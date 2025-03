Niederlande vs. Spanien heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der Nations League im TV und Livestream?

Wer überträgt das UEFA Nations League A Spiel zwischen Netherlands und Spanien am Donnerstag um 20:45 Uhr? SPOX hat alle Infos

In der kommenden Woche kehrt die Nations League zurück. Die Hinspiele des Viertelfinals stehen an. Neben dem Auftritt der deutschen Mannschaft in Italien versprüht vor allem die Begegnung zwischen den Niederlanden und Spanien eine besondere Brisanz. Während die Niederlande die Gruppenphase in der deutschen Gruppe A3 als Tabellenzweiter in die Runde der letzten acht Mannschaften eingezogen ist, sind die Spanier als ungeschlagener Tabellenführer aus der Gruppe A4 hervorgegangen. Diese Konstellation sowie die mit vielen Topspielern gespickten Teams lassen auf ein spannendes Duell hoffen!

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Niederlande vs. Spanien heute live im TV und Livestream:

Die Begegnung zwischen den Niederlanden und Spanien ist wie gewohnt bei DAZN zu sehen. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Flo Hauser wird die Partie als Kommentator live am Mikrofon begleiten.

Niederlande vs. Spanien heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Niederlande vs. Spanien

Wettbewerb: Nations League

Spieltag: Viertelfinale (Hinspiel)

Datum: 20. März 2025

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Ort: Stadion Feijenoord, Rotterdam

TV & Livestream: DAZN

Niederlande vs. Spanien heute live: Die Partien des Viertelfinals im Überblick