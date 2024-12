NBA-Star als Inspiration: Dani Olmo erklärt Jubel bei Debüt für den FC Barcelona

Dani Olmo erzielte am Dienstagabend beim 2:1 des FC Barcelona bei Rayo Vallecano in der Schlussphase den Siegtreffer. Es war sein erstes Tor im ersten Spiel für die Blaugrana. Anschließend zeigte der Europameister seinen neuen Jubel.

Im Anschluss an seinen späten Siegtreffer jubelte Olmo, indem er sich auf eine imaginäre Uhr am linken Handgelenk tippte. So feierte der Angreifer bereits im Sommer seine drei Tore für die spanische Nationalmannschaft auf dem Weg zum Titelgewinn bei der EURO in Deutschland.

Olmo erklärte nach Spielschluss der Mundo Deportivo, was es mit seinem Jubel auf sich hat: "Es gibt diesen Basketballspieler in der NBA, den ich wirklich mag: Damian Lillard. Er feiert so, wenn er einen wichtigen Korb geworfen hat. Mir gefällt das und also mache ich das nun beim Fußball."

Lillard gehört zu den großen Stars der US-Profiliga NBA. Dort spielt der Point Guard für die Milwaukee Bucks. Sein Jubel signalisiert die "Dame Time", die anbricht, wenn er zur Hochform aufläuft.

Olmo wechselte in diesem Sommer für 55 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig zurück zu seinem Heimatklub Barca. Dort unterzeichnete der offensive Mittelfeldspieler einen bis 2030 gültigen Vertrag.

Wegen der angespannten finanziellen Lage des LaLiga-Vizemeisters war Olmo in den ersten beiden Saisonspielen nicht einsatzberechtigt. Rechtzeitig zum Duell mit Rayo gelang es Barcelona allerdings, den 26-Jährigen zu registrieren.

Die Katalanen haben in dieser Saison bislang alle drei Spiele gewonnen und stehen an der Spitze der Tabelle. Weiter geht es für Olmo und seine Mannschaftskameraden vor der Länderspielpause am Samstag mit einem Heimspiel gegen Real Valladolid.