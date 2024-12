Napoli: Rudi Garcia entlassen - Walter Mazzarri wird neuer Coach

Der italienische Meister SSC Neapel hat auf den Fehlstart in die neue Saison reagiert und seinen Trainer Rudi Garcia durch Walter Mazzarri ersetzt.

Der Klub gab die Personalentscheidung am Dienstag bekannt. Zuvor hatten bereits italienische Medien über den bevorstehenden Wechsel auf dem Trainerposten berichtet.

Mazzarri erhält einen Vertrag bis Juni 2024, der 62-Jährige hatte Napoli bereits von 2009 bis 2013 betreut. 2012 hatte er mit Neapel den italienischen Pokal gewonnen.

Heimniederlage gegen Empoli wird Garcia zum Verhängnis

Der Titelverteidiger blieb in dieser Saison bislang deutlich hinter den Erwartungen zurück. Zuletzt hatte es ein 0:1 gegen den FC Empoli gegeben. Auch in der Champions League war die SSC über ein 1:1 gegen Union Berlin in der vergangenen Woche nicht hinausgekommen.