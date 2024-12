Nach nur einem Jahr bei Aston Villa: Ex-Leverkusen-Star Moussa Diaby vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Schluss nach nur einem Jahr: Moussa Diaby verlässt übereinstimmenden Medienberichten zufolge Premier-League-Klub Aston Villa und heuert beim saudi-arabischen Klub Al-Ittihad an.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano legt der Saudi-Klub 60 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen auf den Tisch. Demnach soll Diaby einen Fünfjahresvertrag bis 2029 unterschreiben.

Diaby hatte sich Aston Villa erst vor einem Jahr angeschlossen. Für 55 Millionen Euro wechselte er von Bayer Leverkusen auf die Insel.

Bei Al Ittihad wartet nicht nur ein fürstliches Gehalt auf Diaby, sondern auch Trainer Laurent Blanc. In Karim Benzema und N'Golo Kanté stehen zwei weitere Frankreich-Stars im Kader.

In der abgelaufenen Spielzeit war Diaby in 38 Ligaspielen gemessen an der hohen Ablöse nur mäßig erfolgreich. Die Ausbeute: Sechs Tore und acht Vorlagen.