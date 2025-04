Nach nur 27 Minuten! Testspiel in der Türkei nach schnellem Rückstand von Antalyaspor abgebrochen

Kuriose Begebenheit in der Türkei! Das Testspiel zwischen dem türkischen Erstligisten Antalyaspor und dem iranischen Klub Sepahan FC ist bereits nach 27 Minuten abgebrochen worden. Der Grund dafür mutet skurril an.

Das während des Trainingslagers von Antalyaspor in Erzurum, der größten Stadt Ostanatoliens, ausgetragene Freundschaftsspiel nahm zunächst einen üblichen Verlauf. Um 16 Uhr erfolgte der Anstoß.

Die Gäste aus der iranischen Stadt Isfahan gingen bereits in der 3. Spielminute in Führung. Sepahan traf auch in der 16. und 19. Minute, so dass es schnell 0:3 gegen das Team des erst seit Ende Mai im Amt befindlichen Antalyaspor-Trainers Alex de Souza stand. Nur acht Minuten nach dem Tor zum 0:3 gab Antalyaspor in Spielminute 27 den Abbruch des Spiels bekannt.

"Das Freundschaftsspiel zwischen Antalyaspor und Sepahan FC wurde in der 27. Minute auf Antrag der technischen Teams und mit Zustimmung des Schiedsrichters wegen erhöhter Verletzungsgefahr für die Spieler beider Mannschaften abgebrochen", teilten die Rot-Weißen auf ihrem X-Account mit. Konkrete Informationen blieben aus.

Die Partie war das fünfte Testspiel unter da Souza, der einst zwischen 2004 und 2012 für Fenerbahce in Istanbul kickte, und sollte das letzte während des Trainingslagers in Erzurum sein. Der 46-jährige brasilianische Coach steht bereits früh in der Kritik.

Unter seiner Leitung hatte Antalyaspor bereits die vorherigen vier Testkicks verloren. Zunächst verlor man in zwei Aufeinandertreffen gegen den russischen Klub FC Akron Tolyatti (0:4 und 2:3), anschließend setzte es Pleiten gegen al-Khor SC aus Katar (1:2) und Ligakonkurrent Sivasspor (0:1).