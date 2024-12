FC Bayern - Youngster Fans Krätzig kokettierte mit Karriereende: "Phasen, in denen du grübelst"

Frans Krätzig vom FC Bayern München stand in der laufenden Saison bereits in drei Pflichtspielen für die Profis auf dem Platz. Nun hat der 20-jähri...

Frans Krätzig vom FC Bayern München stand in der laufenden Saison bereits in drei Pflichtspielen für die Profis auf dem Platz. Nun hat der 20-jährige Linksverteidiger eingeräumt, dass er sich längst nicht zu jeder Zeit sicher war, es in München zu schaffen.

Besonders hart war sein zweites U19-Jahr, als der gebürtige Nürnberger mit einer Schambeinentzündung und einem Leistenbruch sieben Monate ausgefallen war.

"Eine verdammt lange Zeit, in der mir viel durch den Kopf gegangen ist: Komme ich wieder zurück? Wie wäre es, wieder zu Hause zu leben? Welches Studium würde mich interessieren?", sagte Krätzig dem Bayern-Vereinsmagazin "51" und räumte damit ein, auch an ein Karriereende gedacht zu haben.

"In den jüngeren Jahrgängen ist einem noch gar nicht bewusst, wie leistungsbezogen es zugeht. Richtig Druck gespürt habe ich ab der U17, U19. Da gibt es zwischendurch Phasen, in denen du grübelst: Das hier ist genau das, was ich mein Leben lang machen wollte - aber was passiert, wenn es nicht funktioniert?", so Krätzig weiter.

Krätzig: "Innenarchitektur wäre Option gewesen"

Deshalb hatte er einen Plan B im Kopf: "Meine Eltern sind in kreativen Berufen tätig. Mir hat immer imponiert, wenn man etwas frei entwickeln und gestalten kann. Innenarchitektur wäre zum Beispiel eine Option gewesen."

In seinen drei Einsätzen für die erste Mannschaft des FC Bayern erzielte Krätzig bislang einen Treffer. Erst vor weinigen Wochen verlängerte er seinen Vertrag in München bis Ende Juni 2027.