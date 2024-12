FC Bayern: Stürmer Roque Santa Cruz glaubt an lange Zukunft von Mathys Tel in München

Der ehemalige Stürmer des FC Bayern München, Roque Santa Cruz, glaubt an eine lange Zukunft von Youngster Mathys Tel beim deutschen Rekordmeister.

"Wenn er sich weiter so entwickelt, auch was seine Beziehung zu den Fans angeht, kann Tel für den Klub so etwas werden wie Thomas Müller und viele Jahre bei Bayern bleiben", sagte der Paraguayer im Gespräch mit der Sport Bild.

Tel hatte in der Vergangenheit betont, seine Zukunft in München zu sehen. Sogar ein Karriereende beim FC Bayern brachte er ins Gespräch. "Ich bin bei Bayern München, das ist ein Verein, den ich seit meiner Jugend bewundere. Zu diesem Verein zu kommen, hat einen gewissen Ehrgeiz in mir geweckt, der wirklich gewachsen ist", sagte der 18-Jährige L'Équipe.

FC Bayern: Santa Cruz mit Empfehlungen an Neuer und Müller

Darüber hinaus gab Santa Cruz auch Empfehlungen für die beiden Münchner Identifikationsfiguren Thomas Müller und Manuel Neuer ab, die aus seiner Sicht auch in Zukunft noch immer für den FCB wichtig sein können. Zu Neuer meinte er: "Wenn er seine riesige Erfahrung im Umgang mit seinem Körper nutzt und ihn pflegt, kann er sicher noch länger spielen. Seine Position ermöglicht oft längere Karrieren und diese außergewöhnliche Leidenschaft, die es dazu braucht, hat er."

Auch bei Müller glaubt der Paraguayer nicht an ein baldiges Karriereende. "Seine Position ist dafür viel komplizierter. Vor allem, weil sich sein Spiel durch viel Laufarbeit auszeichnet. Aber er ist für Bayern noch immer wichtig: Weil man durch seine Qualität immer einen Unterschied merkt, wenn er auf dem Platz ist – und weil die Kabine von seinen Erfolgen und Erfahrungen enorm profitieren kann."