"Habe mit meinem Kopf ein Knie gefoult": Thomas Müller vom FC Bayern München reagiert mit Sarkasmus

Thomas Müller hat mit einem Video auf seinem Instagram-Account sarkastisch auf eine umstrittene Schiedsrichter-Entscheidung während des Spiels gegen den SV Darmstadt 98 reagiert.

"Habe heute mit meinem Kopf ein Knie gefoult", lautete einer der Hashtags unter besagtem Video, welches Müller auf seinem Instagram-Kanal hochlud und mit der Caption "Ein nettes Wochenende für uns" versah.

Müller war gegen Darmstadt in der 8. Spielminute von Marcel Schuhen und Fabian Holland im 98-Strafraum zu Fall gebracht worden, wobei der Bayern-Angreifer vom Lilien-Schlussmann mit dem Knie am Kopf getroffen wurde. Das deutete Müller auch unmittelbar danach gestenreich an.

Schiedsrichter Tobias Reichel gab jedoch keinen Elfmeter und pfiff stattdessen ein Offensivfoul gegen Müller, was unter dem dementsprechenden Post auf der X-Seite des FC Bayern teils heftige Reaktionen auslöste.

Der FC Bayern entschied die Partie in Darmstadt am Ende nichtsdestotrotz mit 5:2 für sich und robbte sich zumindest bis zum Sonntag auf sieben Punkte an Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen heran.