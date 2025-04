"Er muss mehr im Fitnessstudio arbeiten": Mohamed Salah spricht über Teamkollege vom FC Liverpool

Mohamed Salah, ägyptischer Nationalspieler in Diensten des FC Liverpool, zeigt sich beeindruckt von Sommer-Neuzugang Alexis Mac Allister. Der Stürmer gab seinem Teamkollegen bei den Reds zudem noch einen kleinen Seitenhieb mit und verriet auch, wie sehr er Lionel Messi von Inter Miami verehrt.

Gegenüber ESPN sagte Salah auf die Frage, wie gut Mac Allister in dieser Saison spielt: "Er ist sehr gut. Im Großen und Ganzen ist er ein guter Kerl, er versucht, sich zu verbessern. Er braucht noch einen kleinen Schub im Fitnessstudio, aber er ist wirklich professionell. Er achtet auf sich, auf die Art, wie er isst und trainiert", sagte Salah und fügte mit einem Schmunzeln hinzu: "Er muss nur noch ein bisschen mehr im Fitnessstudio arbeiten, aber insgesamt ist er sehr gut. Er geht zwar [ins Fitnessstudio], aber meiner Meinung nach muss er mehr gehen."

Auf die Frage, wer neben Mac Allister sein argentinischer Lieblingsspieler sei, antwortete der 31-Jährige: "Messi. Ich liebe Messi. Messi ist Messi. Ich liebe auch Gabriel Batistuta. Ich habe ihn einmal in Argentinien getroffen und sein Trikot signieren lassen, aber ja, ich liebe Messi."

Mac Allister wechselte im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von 42 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion nach Liverpool. Dort hat der Mittelfeldspieler seinen Wert für die Mannschaft von Jürgen Klopp zunehmend unter Beweis gestellt. Gerade in den vergangenen Wochen scheint der 25-Jährige sein Spiel auf ein neues Niveau gebracht zu haben.

In der laufenden Saison kommt der 25-malige Nationalspieler auf 36 Pflichtspiele, in denen ihm sechs Tore und sieben Vorlagen gelangen. Sein Vertrag an der Mersey läuft noch bis 2028.

Mac Allister und Salah werden aller Voraussicht nach am Sonntag beim Auswärtsspiel des FC Liverpool beim Erzrivalen Manchester United (16.30 Uhr) in der Premier League zum Einsatz kommen. Mit einem Sieg in Old Trafford würden die Liverpooler die Tabellenführung beibehalten.