Mit Klausel für Weltklub! Erling Haaland wohl unmittelbar vor Vertragsverlängerung bei Manchester City

Premier-League-Torjäger Erling Haaland steht offenbar unmittelbar vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bei Meister Manchester City. Allerdings soll das neue Konstrukt auch eine Ausstiegsklausel beinhalten - für einen speziellen Verein.

Einem Bericht der spanischen Sportzeitung Marca zufolge soll es sich dabei um Rekordmeister Real Madrid aus der Primera Division handeln. Zwar bestehe für die Königlichen demnach aufgrund des vollzogenen Transfers von Kylian Mbappé zunächst keine größere Notwendigkeit, sich um den Norweger zu bemühen.

In Madrid geht man jedoch davon aus, dass Haaland früher oder später bei Real landen wird. Haalands Beraterteam um Rafaela Pimienta und seinen Vater Alf-Inge will daher die vertragliche Möglichkeit besitzen, seinem Klienten den Wechsel in die spanische Hauptstadt durch die Klausel eines Tages zu ermöglichen.

Um wie viele Jahre Haaland seinen aktuell bis 2027 gültigen Vertrag bei ManCity verlängern wird, geht aus dem Bericht nicht hervor. Dem Stürmer ist es aber offenbar wichtig, jederzeit Herr über die Lage zu sein und die Freiheit zu besitzen, aus seinem Vertrag aussteigen zu können, sollte ein für ihn interessanter Verein das nötige Geld für die Ausstiegsklausel aufbringen.

Haaland wechselte im Sommer 2022 von Borussia Dortmund für eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro in den Norden Englands. Seitdem schoss er in 102 Pflichtspielen für Manchester unglaubliche 97 Tore. 14 Treffer legte der 24-Jährige auf.

Mit 36 und 27 Toren wurde Haaland in beiden Spielzeiten Torschützenkönig der Premier League. 2023 wurde er zum UEFA-Spieler des Jahres gekürt.