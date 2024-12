Mexiko vs. Deutschland heute live, Übertragung Testspiel: DFB-Team im TV, Livestream und Liveticker

Zweiter Test für Deutschland unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann, im Rahmen der USA-Reise bekommt es das DFB-Team heute mit Mexiko zu t...

Zweiter Test für Deutschland unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann, im Rahmen der USA-Reise bekommt es das DFB-Team heute mit Mexiko zu tun. Ihr habt Fragen zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker? Wir liefern Antworten.

Nach dem 3:1 im ersten Spiel der USA-Reise muss Deutschland in Philadelphia als nächstes gegen Mexiko ran. Aufgrund der Zeitverschiebung müsst Ihr hierzulande lange wach bleiben, um das Duell zu verfolgen: Um 2 Uhr deutscher Zeit steigt in der Nacht auf Mittwoch die Partie auf dem Lincoln Financial Field.

Julian Nagelsmann hatte einen Einstand nach Maß. Trotz eines frühen Rückstands berappelte sich seine Mannschaft und lieferte nach dem Ausgleich durch den formstarken Leroy Sané eine schwungvolle Leistung ab. Kann die DFB-Elf diese auch gegen Mexiko auf das Feld bringen?

Mexiko vs. Deutschland: Der Zeitplan auf der USA-Reise

Datum Uhrzeit Gegner Ergebnis Samstag, 14. Oktober 21 Uhr USA 3:1 Mittwoch, 18. Oktober 2 Uhr Mexiko

So viel zu den Voraussetzungen, aber wo könnt Ihr den Spaß denn nun im TV und Livestream verfolgen? Und gibt es auch einen Liveticker?

Mexiko vs. Deutschland heute live, Übertragung Testspiel: DFB-Team im TV und Livestream

Die meisten Länderspiele im Vorlauf der EM werden auf DAZN übertragen, für Partien der deutschen Nationalmannschaft gilt dies allerdings nicht. Ihr könnt das DFB-Team deshalb heute vollkommen gratis verfolgen, und zwar in der ARD. Ab 01.45 Uhr könnt Ihr dort einschalten, folgendes Kommentatoren-Duo wird Euch in Empfang nehmen:

Reporter: Tom Bartels

Experte: Bastian Schweinsteiger

Wenn Ihr stattdessen ein anderes Endgerät wählen möchtet, könnt Ihr das ebenfalls tun, Das Erste bietet sein Programm wie gewohnt auch kostenfrei im Livestream an. Den gibt es in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Mexiko vs. Deutschland heute live, Übertragung Testspiel: DFB-Team im Liveticker

Ihr wollt den Spielverlauf lieber ganz nebenbei verfolgen? Dann sei Euch unser Liveticker ans Herz gelegt, damit müsst Ihr auf kein Update aus Philadelphia verzichten.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Mexiko vs. Deutschland.

Mexiko vs. Deutschland heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Mexiko: Ochoa - Gallardo, Vasquez, Montes, K. Alvarez - Romo, Ed. Alvarez, Chavez - Lozano, Gimenez, Huerta

Ochoa - Gallardo, Vasquez, Montes, K. Alvarez - Romo, Ed. Alvarez, Chavez - Lozano, Gimenez, Huerta Deutschland: Ter Stegen - Süle, Thiaw, Rüdiger, Raum - Goretzka, Gündogan - L. Sané, Havertz, Brandt - T. Müller

Mexiko vs. Deutschland heute live, Übertragung Testspiel: Wichtigste Infos

Begegnung: Mexiko vs. Deutschland

Mexiko vs. Deutschland Uhrzeit: 2 Uhr (in der Nacht auf Mittwoch)

2 Uhr (in der Nacht auf Mittwoch) Ort: Lincoln Financial Field (Philadelphia)

Lincoln Financial Field (Philadelphia) TV: Das Erste

Livestream: ARD-Mediathek, sportschau.de

Liveticker: SPOX

